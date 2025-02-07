黎智英接受盤問｜被問有否叫陳梓華勿違國安法　黎：我不是他爸爸

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（7日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第38天自辯，控方問及黎與陳子華的關係，並指黎曾向陳發訊息說：「這將會是一個長期戰爭(a long war)﹐你們是我們勝利的希望。」黎認他所說的戰爭，是反抗中共侵害香港人的自由。控方問黎有否叫陳不要違反《國安法》，黎說陳已成年：「我又不是他的爸爸。」



黎智英認無叫過陳梓華不要違《國安法》，因為陳已是成年人，且他不是陳的爸爸。（盧翊銘攝）

控方指黎智英給陳梓華的訊息曾提抗爭到最後，黎稱只是在安慰陳。（立法會影片）

控方指黎向陳發訊息稱抗爭到最後

控方今盤問時，問及黎智英和陳梓華於2020年5月的訊息。兩人討論《國安法》將在港生效，陳稱：「我哋唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全。萬事請以自身安全與事業存續為首要考慮。」黎回覆：「不必擔心個人安全，一旦參加爭取自由的抗爭，人們就準備好抗爭到最後。我們或不會取得勝利，但必須堅持。」

黎稱只是向陳作出安慰

黎解釋，陳擔心黎和家人的安全，所以對陳作出安慰。黎又認為，參加自由的抗爭或不會取得勝利，但應準備好抗爭到最後。控方問，即使在《國安法》生效後亦繼續抗爭，黎稱是，亦指包括他自己。

黎認無叫陳不要違反國安法

控方指黎在另一訊息稱：「這將會是一個長期戰爭(a long war)﹐你們是我們勝利的希望。」控方問戰爭是指甚麼，黎說是反抗中共侵害香港人的自由。控方問是否指反修例運動，黎答：是。控方續問黎曾否著陳不要違反《國安法》，黎指陳已成年：「我又不是他爸爸。」所以沒有這樣做。

黎智英認在2019年11月與阿爾頓勳爵（Lord David Alton，左下）的飯局中，勳爵的助手裴倫德（Luke de Pulford, 左上）亦有出度，但黎稱當時不算真正認識。（資料圖片）

控方質疑黎稱未問IPAC的說法

對於黎早前辯稱未聞組織「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)。控方展示「香港監察」的創辦人羅傑斯於2020年5月31日向黎發送的訊息，稱其朋友裴倫德（Luke de Pulford）正成立「Inter-Parliamentary Alliance on China」，羅傑斯獲邀成為顧問。同時，裴倫德想聯絡黎智英，羅傑斯問可否把黎的電話號碼，給予裴倫德。

黎重申無留意這個組織

黎稱當時未有把「Inter-Parliamentary Alliance on China」聯想到「IPAC」。惟控方續質疑，裴倫德在其後的訊息中提及「IPAC」，黎稱他未有為意，又補充說不留心「Inter-Parliamentary Alliance on China」此組織，認為它不重要。惟控方指，裴倫德在訊息表示想和黎談話，黎回覆：「我立即致電給你。」反映黎並非不關心。黎稱他只是出於禮貌才這樣回應。

曾與裴倫德見面但非真正認識

法官李運騰指黎2019年11月時，已曾在港與上議院議員阿爾頓勳爵，及其助手裴倫德見面。黎稱當時並非真正認識裴倫德。

稱會爭取刊登位置是禮貌回應

此外，裴倫德於2020年6月1日的訊息表示，希望黎替他爭取《蘋果》的頭版位置，黎回覆不能肯定可否爭取到頭版，但嘗試爭取其他重要的版位。黎稱不知道裴倫德想刊登與IPAC相關的文章，其訊息未有明言。惟法官杜麗冰指該訊息提及：「確定星期一成立」，加上後續的訊息，斐倫德要求黎刊登的，必定和IPAC成立有關，黎再強調不知道。法官李素蘭質疑，若黎不知道斐倫德想刊登什麼，為何回應稱會替他爭取其他重要位置，黎稱是出於禮貌，他會讓其他高層決定是否刊登。

黎其後承認，當時知道IPAC將要成立，並同意讓《蘋果》宣傳IPAC。法官李表蘭問，黎不知道IPAC是什麼，但同意讓《蘋果》刊登，黎答：是。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要