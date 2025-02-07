醫管局｜范鴻齡稱全面配合政府節約醫療開支　惟望撥款時盡量鬆手

政府面臨千億財赤，財政司司長陳茂波早前表示醫療和教育有節約空間。醫管局主席范鴻齡今（7日）表示，局方一定全面配合政府政策，以及全面檢視開支，進一步提升生產力。不過，他向同場的醫務衞生局局長盧寵茂說，希望撥款時「盡量鬆手」。



醫院管理局今日舉行新春團拜，醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡以及7月底卸任的行政總裁高拔陞等出席。（倪清江攝）

醫院管理局今日舉行新春團拜，醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡以及7月底卸任的行政總裁高拔陞等出席。范鴻齡致辭時表示，財政司司長早前表示教育及醫療有「節約空間」，醫管局將會全面配合及檢視開支。

我哋一定係全面配合政府嘅政策，我哋亦會全面檢視我地嘅開支，同埋最緊要睇下點樣可以將我哋嘅生產力進一步提升。 醫管局主席范鴻齡

話鋒一轉，范鴻齡緊接表示醫管局與香港很多家庭一樣，「開門七件事必須要有」，因此希望醫務衞生局局長盧寵茂「撥款俾我哋嘅時候盡量鬆手」，惹來台下觀眾拍手及笑聲。

他又表示早前成立的管治及架構改革委員會，已經召開兩次會議，形容進度合乎預期，將協助檢視局方生產力及服務質素問題，估計未來「個個月都有進展」，將適時公布。

醫管局主席范鴻齡表示會全面配合政府政策，檢視開支。（倪清江攝）

望高拔陞續效力醫管局

行政總裁高拔陞7月底合約完結後卸任。范鴻齡感謝他30多年來的貢獻，希望他休息後考慮再為醫管局服務，例如當兼職醫生，或於醫管局學院教學。