淘多多再擴張　消息指下月殺入荃灣開6千呎巨舖　擬西九龍再插旗

【淘多多／Tmomo／淘寶／降級消費】特賣場「淘多多」於2022年成立後逆市大肆擴張，去年聖誕節前首次殺入港島，在北角英皇道開設第11間門店。有消息指，淘多多目標今年擴張至15間門店，新界區將軍澳及沙田、港島區灣仔等，都在考慮範圍之內。據了解，目前淘多多已決定下個月開設第12間門店，為荃灣沙咀道近眾安街的一個連地庫的舖位，建築面積近6,000方呎，並計劃在西九龍再開分店。

而鄰近荃灣舖位一帶已有最少7間特賣家品店，相信淘多多進駐後，勢必掀起一輪「特賣戰」。



「淘多多」將殺入荃灣區，在沙咀道近眾安街的一個舖位開設分店。（歐陽德浩攝）

荃灣舖位2023年底已招租 上任租戶為中國建設銀行

消息指，淘多多將於3月份開設第12間門店，為荃灣沙咀道近眾安街的一間地舖。根據地產代理網站資料，該荃灣舖位與地庫相連，早於2023年底已在招租，建築面積高達5,995方呎，上任租戶為中國建設銀行。

其實荃灣沙咀道至楊屋道一帶可謂「特賣場購物圈」，人流暢旺，附近聚集最少7間特賣家品店，包括連鎖店日本城、執笠倉等；與淘多多店名類近的「日日淘」特賣店，更只是一舖之隔，競爭不少，相信淘多多下月進駐後，勢必掀起一輪「特賣戰」。

淘多多目標今年擴張至15間 灣仔開分店機會大

消息又指，淘多多目標今年擴張至15間門店，新界區包括將軍澳、大埔、馬鞍山、沙田及大圍等，都在考慮範圍之內。另外由於港島區只得北角一間門店，淘多多正研究灣仔的選址是否合適。

此外，淘多多目前在彌敦道已開設兩間分店，分別為2023年底開張的佐敦店，以及去年8月擴展的太子店。據了解，淘多冠未來計劃在彌敦道再度插旗，即日後同一條街道上可能共有3間淘多多。

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淘多多疫情期間成立 僅3年擴張11間門店 去年底港島插旗

特賣場淘多多於疫情期間的2022年開業，其後迅速擴張，門店分布於深水埗、太子、佐敦、黃大仙、九龍灣、觀塘及元朗等，惟成立兩年來從未踏足港島，大量網民在社交平台留言要求進駐港島。直至聖誕節前夕，淘多多終於在港島插旗，於北角英皇道開設港島首間分店，是全線第11間門市，未開店便吸引大批街坊等待開閘。