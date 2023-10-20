與「健仔」一同被截獲17歲少年　認在將軍澳私了便衣警　判教導所

曾與中槍「健仔」曾志健一同潛逃及被截獲的17歲少年，承認他在2019年10月13日，於將軍澳的示威行動中與其他示威者一同「私了」一名便衣警，並令該警員身體多處受傷及鼻骨骨折。少年承認非法禁錮等罪名的案件，今(20日)在區域法院判刑，法官接納被告因貪玩和法律觀念薄弱，加上易受他人影而犯案，視其更生為重要的量刑因素，判少年入教導所。



被告案發時13歲讀中二

現年17歲男被告，早前承認暴動、非法禁錮、有意圖傷人及非法集結中使用蒙面用品共4罪。法官引述辯方求情指，被告案發時年僅13歲，就讀中二，過去先後診斷出有哮喘和過度活躍症。

2019年10月13日晚，將軍澳有群眾集結，一名便衣警被人發現其身份後遭圍毆。(詳看下圖)

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因害怕及聽人建議才決定潛逃

辯方指被告因害怕及聽到他人建議，才會決定潛逃，在潛逃的10個月中，已經歷了貧困和痛苦的階段，早前亦因承認妨礙司法公正罪判入教導所，望本案能判處同一刑罰和同期執行。

整個暴動過程只有約7至8分鐘

法官判刑指，涉案非法集結歷時只有7至8分鐘，之後發生的暴動歷時僅2分鐘，期間被告舉起手機拍攝警員，又舉起一把雨傘擊打和戳向警員數次。法官接納禁錮和暴動等的發生沒有預謀，該警員事後情況穩定，沒有嚴重後遺症。

被告在案中非重要角色

法官另指，被告在過程中非擔當主要角色，而是較次要的參與者，亦接納被告是因不成熟，法律和秩序觀念薄弱，加上易受他人影響，才會因好奇貪玩參與事件，認為被告的更生為判刑最重要的考慮因素。基於被告的年紀及犯案原因等，以及他早前已被還押了15個月，判被告進入教導所，並與潛逃案刑期同期執行。

案件編號：DCCC 431-433/2020, DCCC 442-443/2020