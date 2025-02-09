周潤發跑渣打馬拉松2025　半馬成績「有人工加」　「全馬唔跑嘞」

周潤發完成渣打香港馬拉松半馬，沒有特別休息或飲水，輕鬆地行往傳媒區的咪兜，接受記者訪問，大讚今日天氣好，並滿意時間。



渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

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發哥衝線後，一邊慢慢行，一邊與其他跑手擊掌。不少高呼「發哥」，有跑手走到他身邊舉機自拍合照，發哥就沒有主動揸機。

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

他領過完賽獎牌，行到傳媒區，到記者的咪兜前，中氣十足地說：「請講！」頓一頓，他說：「今天天公造美，好涼，好舒服。好fit啦，因為天氣非常好，好涼爽。」

據大會賽後的正式成績，周潤發的大會時間及個人晶片時間皆為2小時24分32秒，但發哥賽後聲自己跑出「3條2」的2小時22分。（網上截圖）

周潤發大約以大會時間2小時24分33秒衝線，最後成績指時間為2小時24分32秒，但他表示個人時間應是「3條2」，2小時22分左右，他說：「呢個好成績，出年（目標）2個鐘頭20（分鐘），逐啲逐啲上。」他表示無意挑戰全馬，「全馬唔跑架嘞，我哋（半馬）跑2個鐘內咁就達標」，「慢慢啦，我80歲跑到2個鐘就OK」。他還很滿意這個成績，「有人工加，有成績」。

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

對於跑半馬期間有沒有人阻礙，他表示全程有「保皇黨」保護，沒有問題，並說：「影完就走，影完就走，好快啫，如果你跑緊6分幾（配速）都OK。」

周潤發在2025年渣馬穿了Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’參加半馬。

發哥表示跑完後會到附近食碗仔翅。相信有記者問他會否到外地跑比賽，他說：「如果時間得都可以，但我鍾意喺香港跑，跑完之後有點心食，第二度嗰啲唔啱我食。」

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

在訪問中，他還談到其他上了年紀都跑步的藝人朋友，讚賞劉江、鮑起靜及盧海鵬，「佢哋咁嘅年紀跑5K，已經好犀利。我真係好佩服佢哋，有時我都要向佢哋學習，堅持嗰度好」。

訪問長約5分鐘，他最後說：「我再影多張相就去食嘢。」發哥企出咪兜，讓傳媒可以影到全身照，之後就離開。

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

周潤發過去跑步成績

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2025（2025年1月9日）

半馬大會時間：2小時24分32秒

半馬晶片時間：2小時24分32秒

跑鞋：Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’

69歲周潤發第3次參加渣馬，再次挑戰半馬，在早上10時左右跑抵維園，以2小時24分32秒完成。他賽後表示自己的時間為「3條2」的2小時22分，他十分滿意成績，「有人工加，有成績」，認為天氣涼爽舒服。他表示明年目標會是2小時20分以內，「逐啲逐啲上」，但他無意挑戰全馬，「全馬唔跑架嘞，我哋（半馬）跑2個鐘內咁就達標」，「慢慢啦，我80歲跑到2個鐘就OK」。

周潤發跑渣打馬拉松 滿意半馬成績「有人工加」 「全馬唔跑嘞」

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線後與其他跑手握手。（夏家朗攝）

周潤發跑步成績：機場三跑十公里2024（2024年11月17日）

10公里大會時間：1小時17分10秒

10公里晶片時間：1小時12分59秒

周潤發跑鞋：adidas香港852別注版ADIZERO BOSTON 12

難得在機場跑道比賽，當時69歲的周潤發也有參加，以大會時間1小時17分10秒過終點，晶片時間為1小時12分59秒，未能刷新個人最佳時間。對於在機場跑步的體驗，發哥說感覺得意，「望住飛機升升降降，感覺好得意」，「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲」。

周潤發把握機會跑機場感滿意「下次我都九十幾」｜機場三跑十公里

機場三跑十公里2024｜周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現。（梁鵬威、高詩琦攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2024（2024年1月21日）

半馬大會時間：2小時26分07秒

半馬晶片時間：2小時19分04秒

周潤發跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

當時68歲的周潤發第二次參加半馬，時間比上次港珠澳大橋半馬有進步。他以2小時26分07秒的大會時間衝線，而個人晶片時間為2小時19分04秒，創個人半馬的PB。不過，周潤發賽後表示比預期目標慢了4分鐘；被問到太太發嫂有沒有出糧，他道：「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」

周潤發跑渣打馬拉松2024半馬 笑言全靠「G4」開路 分享西隧心得

渣打馬拉松2024｜發哥與現場大批記者自拍。（趙子晉攝）

周潤發跑步成績：港珠澳大橋半馬2023（2023年11月19日）

半馬大會時間：2小時27分56秒

半馬晶片時間：2小時25分22秒

周潤發跑鞋：Nike Ultrafly

當時68歲的周潤發首次挑戰半馬拉松，以大會時間2小時27分56秒跑完人生首場21公里半馬比賽。可能起步人太擠，周潤發花了兩分鐘才過起點，所以他的個人晶片時間為2小時25分22秒。完賽後，他精神奕奕，開玩笑道：「跑時不累，沿途打招呼較累」。他亦多謝跑友在路上為他打氣支持。他那時認為自己未有能力挑戰全馬，「2個半小時已是極限」。

港珠澳半馬｜周潤發首戰半馬「唔攰」 明年挑戰渣馬半馬設新目標

港珠澳大橋半馬2023｜周潤發指比賽時不感疲倦。（鄭子峰攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2023（2023年2月12日）

10公里大會時間：1小時03分57秒

10公里晶片時間：58分58秒

周潤發跑鞋：Nike Vaporfly 2

當時67歲的周潤發首次參與渣馬，以大會時間1小時03分57秒衝線。可能起步時人太多，周潤發花了幾分鐘才正式跑過起點，所以他的個人晶片時間為58分58秒。周潤發賽後說：「行得山多所以跑下步。」被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他是一貫的幽默，「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。

渣打馬拉松2023｜周潤發1:03:57跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬

渣打馬拉松2023｜周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

周潤發跑步成績：香港越野錦標賽2022（2022年12月5日）

10公里：56分39秒

當時67歲的周潤發首次公開參加長跑比賽，這項比賽在粉嶺高爾夫球會。屬於男子先進組的周潤發以56分39秒完走，在組別41名跑手中名列37位。

越野跑｜周潤發出戰香港錦標賽56分鐘完走 謝俊賢黃卓寧稱王封后