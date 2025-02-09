渣打馬拉松︱女大生結伴首征為青春留痕 女選手扮香蕉散播正能量
撰文：洪戩昊
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今日（9日）舉行的渣打香港馬拉松，除了有大批經驗豐富的馬拉松高手，亦有不少是首次接觸馬拉松的「初哥」，例如一班青春無敵的女大學生，扮香蕉落場散播正能量的女選手，還有居港的非洲津巴布韋爸爸，受兒子啟發再次跑步踏上賽道，他們都在首次渣馬征途中留下難忘回憶。
女大生結伴首征渣留青春印記 預告明年跑全馬
數名讀大學四年級的女生結伴首征渣馬，為青春留下印記。跑畢10公里的她們異口同聲地說「唔攰」，亦對首次渣馬體驗讚不絕口：「全程都好順利，非常之好，沿途仲有好多人講加油。」這次經驗或許令她們明年會繼續參加，「下年跑全馬！」
女「初哥」扮香蕉落場散播正能量 鼓勵其他選手跑下去
另一名首征渣馬的選手林小姐打扮成香蕉上陣，她說：「我見到啲人跑完會有蕉食，做一條蕉，好似可以鼓勵到人跑。」事實上，她的香蕉裝的確引來很多目光：「好多人見到我都會講，加油呀香蕉仔。」不知是否因為穿着香蕉裝，她覺得今天很熱。她大讚現場氣氛，認為現場比她想像中更多人，但認為寄存行李的安排有待改善：「一開始搵唔到寄存行李嗰度，之後佢又唔畀寄，好彩最後都解決到。」
來自非洲津巴布韋的Moyo已來港居住7年，至今年才首度參加渣馬，他稱：「我還是學生時是長跑選手，最近我的兒子開始跑步，啟發了我重投跑步的懷抱。」他頗滿意今次成績，說：「不錯，考慮到我完全沒有訓練，今早睡醒，就過來了。」他同樣對是次體驗讚不絕口：「景色漂亮，天氣很好，人們也很友善。對於主辦方的安排，我完全沒有投訴。」
▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼
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