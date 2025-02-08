情人節禮物2025｜$169起的心形戒指：Pandora爆紅 agnès b.具巧思

心形戒指｜早前在Threads上，有幾位女生不約而同地分享了一間時尚珠寶品牌的心形戒指，引起一陣討論，大部分都稱喜歡其閃爍度和戴上手後有公主般的夢幻感覺，而且售價不用一千元，性價比高。其實戒指早就成為了女生提高整體穿搭完整度的單品之一，而且充滿存在感的心形戒指能使造型更加分，這次《01女生》為大家精選了多款心形戒指，都是$1,700內的款式可輕鬆入手！



名牌戒指推薦｜$2200起入手 12時尚款：Tiffany、Cartier別具質感

心形戒指推薦1. Pandora 璀璨立體心形寶石戒指 HK$999

在Threads上爆紅的Pandora心形寶石戒指，靈感源自品牌經典 Pandora Timeless系列，鍍14k玫瑰金款式是由人手綴飾而成，中央鑲嵌一顆升起的粉紅色心形寶石，有著以透明立方氧化鋯石形成光環效果，並點綴半個環圈。目前官網上玫瑰金配粉紅色心形寶石款式有幾個熱門尺寸已斷貨，不過其實顏色都仍有貨，大家可以參考一下。

心形戒指推薦1. Pandora 璀璨立體心形寶石戒指 HK$999（圖片來源：Pandora）

心形戒指推薦2. Swarovski Matrix 戒指 HK$1,700

想找特別一點的心形戒指，Swarovski的Matrix 戒指是不錯的選擇。戒指採用交織成心型的設計，閃耀又優雅迷人。以鍍白金色鑲嵌的設計，再飾以多種切割方式的透明仿水晶，其中包括長方形切割、錐狀長方形切割以及風箏型切割，呈現出令人驚歎的美感。

立即入手：Swarovski官網

心形戒指推薦2. Swarovski Matrix 戒指 HK$1,700（圖片來源：Swarovski）

心形戒指推薦3. Charles & Keith 愛心糖果戒指 - 玫瑰金 HK$169

Charles & Keith的愛心糖果戒指性價比高！戒指採用線條上下輕托一個愛心的設計，而小愛心更是融入了甜美的糖果色彩，在充滿個性的設計添加甜美。而且以線條組成的戒指，在配戴時更顯手指纖細，很值得入手！

立即入手：Charles & Keith官網

心形戒指推薦3. Charles & Keith 愛心糖果戒指 - 玫瑰金 HK$169（圖片來源：Charles & Keith）

心形戒指推薦4. agnès b. Carving of Love 心形戒指 HK$990

agnès b. 的Carving of Love 心形戒指設計靈感源自海灘心形石頭的天然紋理，採用心形與八角形多面切割的設計盡顯巧思，並具有雙面設計，演繹戀人二合為一的甜蜜寓意。戒指採用鍍18K玫瑰金的925純銀製成，並經拋光處理，綴以 b. 標誌及配上水晶，創造出簡單純粹的形象。

心形戒指推薦4. agnès b. Carving of Love 心形戒指 HK$990（圖片來源：agnès b.）

心形戒指推薦5. Apm SOLEIL 孔雀石愛心螺旋戒指 HK$970

Apm的SOLEIL 孔雀石愛心螺旋戒指，採用APM合金和表面一層3微米的18k金製成，微鑲了白色合成立方氧化鋯，並配以孔雀石，款式華麗高貴。