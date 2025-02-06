簡樸房諮詢｜團體失望未提起始租金　何永賢：會致市場供應下跌

簡樸房規管建議的兩個月諮詢期將於下周一（10日）完結，房屋局今（6日）與關注團體會面。有團體表示，局方在會上未有提及會否設立起始租金，感到失望，又認為即使公屋供應增加，仍不足以解決安置問題，建議政府在過渡性房屋上，特別為受影響劏房居民增設一類，以及豁免其入息及資產審查。



房屋局局長何永賢晚上在社交平台回應指，未來公屋及簡樸房供應能容納需求，強調劏房戶不會因落實簡樸房而流離失所；又指簡樸房若受租金管制，業主會因而不再分間出租，令市場供應下跌。



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去年10月施政報告提出簡樸房制度，有關規管建議方案正舉行兩個月諮詢期，於下周一（10日）完結。房屋局今（6日）與超過30間非政府機構及關注團體會面，一共有約60人出席。

關注基層住屋聯席、劏房支援連線等團體會後表示，即使公屋供應增加，仍不足以解決安置問題，認為局方想法太簡單，安置政策未夠完善。團體指，局方表示預留約5萬個簡約公屋及過渡性房屋單位，給受影響劏房戶，但單位亦需預留給其他公屋申請者，未必能安置所有劏房戶。

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉。（資料圖片/陳葦慈攝）

建議過渡性房屋新增丙類 豁免入息及資產審查

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉指出，政府仍在調整過渡性房屋的甲乙類比例，不同團體其實已建議新增一個「丙類」，容許受影響劏房戶申請入住，並豁免其入息及資產審查。

團體代表又引述，房屋局官員在會上提及工廈劏房或天台屋違反地契、屬於僭建，將會「一刀切」取締，居民不會受簡樸房政策保障。他們認為相關租戶亦住在劣質劏房，期望局方一視同仁、妥善安置，並建議提供搬遷津貼或現金補償。

（左三）關注基層住屋聯席區綺穎。（資料圖片/吳綽詩攝）

官員會上無提起始租金 促盡快設立

團體亦憂慮實施簡樸房規管後，劏房租金會上升。關注基層住屋聯席成員區綺穎表示，局方有提及相信租金會有壓力，但一直無提會否設立起始租金、何時設立，「有少許失望」，促請政府盡快設立起始租金，訂明不同類型及面積的劏房的租金限制，以保障劏房街坊的住屋權益。

房屋局局長何永賢。（資料圖片/黃浩謙攝）

何永賢強調劏房戶不會流離失所

房屋局長何永賢晚上在社交平台回應指，個別人士在會後特別向傳媒提到安置問題及起始租金，強調劏房戶不會因落實簡樸房而流離失所。她指未來會有約3萬個簡約公屋單位及約2.1萬個過渡性房屋單位，並上調乙類比例（居於不適切住房者、或有迫切需要但未符合輪候3年或以上家庭的人），而未來5年還有15.9萬個公屋單位供應。

她又稱，估算現時約11萬戶分間單位居民中，超過四成住戶已申請公屋，另約兩成有機會符合申請公屋資格，因此現時的選擇和供應絕對能容納需求。

她表示，在未來「簡樸房」市場的供應估算方面，調查顯示只有約三成不符合建議中「簡樸房」標準，即巿場上仍會有約七成、約7萬個分間單位；至於約三成劣質「劏房」中，也有機會改成合標的「簡樸房」。

而就起始租金，何表示若日後簡樸房同時受租金管制，很多業主就不會選擇繼續將單位分間出租，導致市場供應下跌，最終受害的仍是有需要租住這類分間單位的住戶，可能帶來更大問題。「現時正在諮詢的方案是基於現實而作出的構思與建議。我們會繼續聆聽大家的建議，細心分析與思考，讓「簡樸房」的規管造福基層市民。」