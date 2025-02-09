簡樸房｜諮詢周一結束　住屋團體倡分區、分階段推行　免單位不足

《施政報告》提出立法取締劏房，以簡樸房取而代之。簡樸房規管制度公眾諮詢將於明日（10日，星期一）結束，全港基層爭取住屋權益聯會今（9日）舉辦申訴會，提出對簡樸房政策的擔憂及建議，期望政府分區、分階段推行政策，避免市場出現單位不足，而影響需搬遷居民。



全港基層爭取住屋權益聯會今（9日）舉辦申訴會，提出對簡樸房政策的擔憂及建議。（董素琛攝）

團體恐改建成本將推高劏房租金

《施政報告》提出立法取締劏房，以簡樸房取而代之，要求每個出租單位最少要有8平方米（約86平方呎）的居住空間，另需設有對外窗戶及獨立廁所。

對於簡樸房政策，全港基層爭取住屋權益聯會擔心缺乏彈性的劏房標準可能導致大量劏房被取締，劏房供應減少與改建的成本將推高劏房租金；劏房被取締後欠缺安置、搬遷費用龐大，讓基層的處境變得更困難。聯會亦擔心，現行租務管制無法保障劏房住戶於政策實施後不被逼遷等問題。

聯會建議政府分區、分階段推行政策，以避免在同一時間內取締過多劏房，導致市場上出現單位不足的情況，影響居民搬遷。另外，聯會又建議政府為受政策影響的居民提供同區安置方案，以減少他們因搬遷而需轉校和轉工的不便。

全港基層爭取住屋權益聯會今（9日）舉辦申訴會，提出對簡樸房政策的擔憂及建議。（董素琛攝）

議員林振昇建議「現金津貼試行計劃」延長3年

立法會議員林振昇說，期望政府在面臨財赤的同時，能集中資源幫助有需要人士。他說，現時有一些正在輪候公屋的劏房戶，要承擔昂貴租金，建議政府將今年6月便會停止的「現金津貼試行計劃」延長3年，待有更多過渡性房屋供應的時候，才停止計劃。

部份劏房業主或已改建為由，要求現有租戶搬走，導致租戶被逼遷的問題。林振昇建議政府成立熱線，讓市民可以求助或舉報，以加強執法。

立法會議員林振昇建議政府成立熱線，讓市民可以求助或舉報，以加強執法。（董素琛攝）

江玉歡：工業大廈劏房又用呢個標準去取締？

立法會議員江玉歡批評，簡樸房政策要求每個單位必須有窗、符合8平方米等「一刀切」標準不符合現實，「包括喺工業大廈嘅劏房，唔通呢啲你又用呢個去做取締咩？」

她續說，政策出現後，很多劏房戶均向她反映租金開始上升；同時，劏房業主亦難以進行多項改裝，「試問一個單位，如果佢有四五戶嘅劏房，佢哋喺唔同嘅時間起租，你要佢點樣逐個房去做改裝呢？」

全港基層爭取住屋權益聯會今（9日）舉辦申訴會，提出對簡樸房政策的擔憂及建議。（董素琛攝）

江玉歡認同聯會提及要分區、分階段推行政策，指政府要作全盤考慮，如衡量劏房戶組成的人口、舊區重建對劏房未來數量的影響等，而非單純考慮「劏房要多一隻窗，或者劏房唔可以細過幾多」。

另一議員郭偉強則說，簡樸房建議書提及政策有分兩個階段，分別為12個月的登記期及36個月的寬限期，「講緊三至四年係走唔甩。」他建議政府要做好宣傳教育，包括教育租戶有足夠時間完成現時的「2+2」租管安排，業主毋需急於收回單位。