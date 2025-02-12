今天是正月十五元宵節，象徵寒冬過去，春回大地，大家可以共聚天倫，正是人間好兆頭。回想一個月前的一月十二日早上，當時仍然高掛2025年第一個寒冷天氣警告，一束晨光射入北區醫院停車場上的慈善步行典禮台，驅走寒露，也為北區醫院慈善信託基金慈善步行2025拉開序幕。

北區醫院慈善信託基金上一次舉辦慈善步行已是2017年，中間經歷了疫情，逐漸復常後，我們決定再次舉辦慈善步行為醫院籌款。



撰文：北區醫院行政總監蘇詠儀醫生



醫務衞生局局長盧寵茂教授及醫院管理局主席范鴻齡蒞臨擔任慈善步行主禮嘉賓，展示對北區醫院的支持。

有賴政府政策及財政支持，公立醫院方可維持穩定及有質素的醫療服務，但社區上的額外資源及認可，總可令我們更順暢推出新的醫療服務，更切合社區需要。這次慈善步行正是以「醫社攜手同行‧共創智慧醫院」為主題，集結地區力量，共建美好北區。

活動共有47個團體支持，參加者逾1400人，打破以往紀錄，籌得超過140萬元善款。

一如以往，活動由北區醫院出發，星期日的醫院停車場變身臨時典禮台及參加者登記處，成為善心召集點。大家眾志成城，步行前往鄰近哥爾夫球場，短短4公里步程，有勞警方幫忙開路、懲教署、消防救護的義工隊協助擔任糾察、康文署借出場地、香港哥爾夫球會提供場地活動建議。

最重要是，這次活動在地區一呼百應，共有47個團體支持，有學校、街坊組織、商會、社團、商業機構等大力支持，其中不乏同事組隊參加，當然也有醫院不同部門一起協助整個活動順利舉行，裡裡外外一條心，破紀錄超過1400名參加者，一步一腳印，為北區醫院的智慧未來投下支持一票。

活動共有47個團體支持，參加者逾1400人，打破以往紀錄，籌得超過140萬元善款。

這次活動除了為醫院籌款，也希望提醒市民「步行」的重要性。第一是「行」，第二是「一齊行」。過去數年的疫情多多少少改變了不少人的生活常規，「日行萬步」是常規運動的起點，改善市民身心健康；「結伴同行」更可強化大家常規運動的決心，促進社區鄰舍關係、互相支持。尤其在這次活動上，北區街坊組織聯群結隊支持活動，自製橫額在球場內「打卡」，更耳語：「行完一齊去飲茶！」，作為活動的主辦者，可以為大家提供一個歡聚的社交平台，甚感欣慰。

望著參加者在綠草如茵的球場上熱鬧打卡，至潮水式散去，和煦的陽光照耀整個球場，身心無比溫暖。回程醫院前，驀然回首，北區醫院大樓就在不遠處，數年後北區醫院新大樓就會落成，在社區內更高大、更顯要。擴建工程不只是建築，更重要的是醫療服務，任重而道遠。我們再次感謝社區的支持力量，給予信心，期望將來回饋社區，與北區共同成長。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

