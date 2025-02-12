北區攜手同行撐醫院
今天是正月十五元宵節，象徵寒冬過去，春回大地，大家可以共聚天倫，正是人間好兆頭。回想一個月前的一月十二日早上，當時仍然高掛2025年第一個寒冷天氣警告，一束晨光射入北區醫院停車場上的慈善步行典禮台，驅走寒露，也為北區醫院慈善信託基金慈善步行2025拉開序幕。
北區醫院慈善信託基金上一次舉辦慈善步行已是2017年，中間經歷了疫情，逐漸復常後，我們決定再次舉辦慈善步行為醫院籌款。
撰文：北區醫院行政總監蘇詠儀醫生
有賴政府政策及財政支持，公立醫院方可維持穩定及有質素的醫療服務，但社區上的額外資源及認可，總可令我們更順暢推出新的醫療服務，更切合社區需要。這次慈善步行正是以「醫社攜手同行‧共創智慧醫院」為主題，集結地區力量，共建美好北區。
一如以往，活動由北區醫院出發，星期日的醫院停車場變身臨時典禮台及參加者登記處，成為善心召集點。大家眾志成城，步行前往鄰近哥爾夫球場，短短4公里步程，有勞警方幫忙開路、懲教署、消防救護的義工隊協助擔任糾察、康文署借出場地、香港哥爾夫球會提供場地活動建議。
最重要是，這次活動在地區一呼百應，共有47個團體支持，有學校、街坊組織、商會、社團、商業機構等大力支持，其中不乏同事組隊參加，當然也有醫院不同部門一起協助整個活動順利舉行，裡裡外外一條心，破紀錄超過1400名參加者，一步一腳印，為北區醫院的智慧未來投下支持一票。
這次活動除了為醫院籌款，也希望提醒市民「步行」的重要性。第一是「行」，第二是「一齊行」。過去數年的疫情多多少少改變了不少人的生活常規，「日行萬步」是常規運動的起點，改善市民身心健康；「結伴同行」更可強化大家常規運動的決心，促進社區鄰舍關係、互相支持。尤其在這次活動上，北區街坊組織聯群結隊支持活動，自製橫額在球場內「打卡」，更耳語：「行完一齊去飲茶！」，作為活動的主辦者，可以為大家提供一個歡聚的社交平台，甚感欣慰。
望著參加者在綠草如茵的球場上熱鬧打卡，至潮水式散去，和煦的陽光照耀整個球場，身心無比溫暖。回程醫院前，驀然回首，北區醫院大樓就在不遠處，數年後北區醫院新大樓就會落成，在社區內更高大、更顯要。擴建工程不只是建築，更重要的是醫療服務，任重而道遠。我們再次感謝社區的支持力量，給予信心，期望將來回饋社區，與北區共同成長。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。