簡樸房｜測量師學會倡容許窗向光井　較劣質劏房需優先開始修善

去年《施政報告》提出簡樸房登記制度，諮詢期昨日（11日）完結。測量師學會日前向當局提交建議，提出在符合衛生、建築物安全等條件下，放寬容許分間房窗戶面向光井；要求離簡樸房標準較遠的劏房，需在登記後較短時間內展開工程，避免業主濫用簡登記及寬限期制度。



施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

測量師學會今日舉行傳媒春茗，會長梁志添表示，學會日前已向當局就簡樸房登記制度提交建議，亦曾就此與局方見面交流。

學會認為，當局須於法例中明確定明簡樸房的清晰定義，而非純粹將合乎技術規則的劏房定義為簡樸房。同時，學會認為當局亦應為簡樸房居住環境設立最低標準，包括廁所淋浴位置牆壁須設有防水膜，防止單位滲水；大廈﻿﻿室內走廊離地面起計2米高內不可有任何突出物等，確保走廊夠闊。

測量師學會今日舉行傳媒春茗。（林遠航攝）

房屋局早前表示，正考慮放寬容許窗戶向光井的劏房登記。學會表示，若面向回封光井的劏房不獲接受註冊，不少唐樓單位或許未能符合要求，期望當局重新接受學會去年的建議，若大廈的天井沒有僭建物遮擋及天井地面有通道可進行定期清潔，則該分間房也可符合簡樸房的註冊條件。

另外，學會指，簡樸房制度將影響約220,000名基層市民，若以諮詢文件提出的最長42個月的登記及寬限期估計，在改善劏房至合適「簡樸房」最低標準期間，每月亦最少估計有約5,200名住戶或需要搬離現有居所，認為當局應確保市區有足夠的短期臨時房屋，並訂立實際可行的註冊及寬限期。

測量師學會會長梁志添表示，學會日前已向當局就簡樸房登記制度提交建議，亦曾就此與局方見面交流。（林遠航攝）

學會又建議，業主在登記簡樸房申請時，須由專業人士評估該劏房和簡樸房標準的差異，差異項目較少的「輕度差異級別」，可於寬限期開始起計18個月內開展改善工程；差異項目較多的「嚴重差異級別」，則需於12個月內開展工程。學會解釋，「嚴重差異級別」的時間較短，可避免無意改善劏房環境的業主濫用寬限期制度，經營劣質劏房。

此外，學會亦建議當局設立認證制度，由建築物條例下註冊的認可人士（AP）、註冊結構工程師（RSE）或註冊檢驗人員（RI），為簡樸房核證，又建議核證報告的有效期最長五年，明信設有樓層平面圖，顯示樓層整體狀況以便評估。