醫專推能力為本教學　採取長期評估取代單次考試

香港醫學專科學院新任主席李錦滔今（11日）指，其轄下15個學院將會逐步採用「以能力為本的醫學教育」，著重對學員的可持續評估和回饋，取代以往單次考試為主的評核模式。



李錦滔指，醫專將採用「以能力為本的醫學教育」。（賴卓盈攝）

李錦滔指，有別於過往單次考試的評核模式，新的教學模式將注重學員的可持續評估和個人化學習。他舉例，醫專將會以手機電子檔案化應用程式，紀錄每個學員所完成的課程、導師回饋等，加強學員和導師之間的溝通，並方便導師了解學員的學習進度。

此外，在新模式下，導師可以直接觀察學員為病人進行手術的過程，再與他們檢討做法，如跟病人的溝通等等。導師也可以透過案例分析，與學員討論面對不同病患的處理方法。

李錦滔指，雖然過往醫專轄下的學院均有採取類似的培訓，但每間學院或有差異，新模式將統一所有做法。

李錦滔又指，醫專目前有約2,800名學員及約3,500名導師，未來亦會加強師資培訓，包括舉辦「工作場所評估工作坊」等，向導師分享如何適當地回饋學員。

醫專在深圳建立的專科培訓中心已建立7個專科培訓。（賴卓盈攝）

此外，醫專在深圳設立的深港醫學專科培訓中心，目前已建立7個專科培訓，包括腫瘤科、急診科 、婦產科 、腎內科 、神經外科 、兒科和麻醉科 。而中心亦正在完善有關骨科、精神科及耳鼻喉科的培訓。過去兩年，中心共培訓了126名學員。

另外，深圳巿內9間醫院，如港大深圳醫院的臨床腫瘤科、腎內科及急診科等專科，亦成為首批評審獲通過的專科基地。