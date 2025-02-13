肺炎｜3種常見症狀 助你分辨流感和肺炎 中醫指需留意大便情況

肺炎｜流感｜最近，香港、日本和韓國正經歷嚴重的流感高峰，主要以H1N1甲型流感為主流。預計流感高峰期將持續4至6週，約在3月中旬會有所緩解。許多患者因流感導致上呼吸道感染，肺炎和心肌炎的風險也隨之上升。台灣藝人徐熙媛（大S）離世的消息在兩岸三地引起了廣泛關注，她素患有癲癇和心臟病史，於日前因流感併發肺炎而不幸去世，令人惋惜。對於長期病患而言，感染流感會增加重症風險，因此需要特別留意持續高燒、胸痛及濃痰等肺炎警號。

本文作者：林之蘭 註冊中醫師



如何分辨流感和肺炎？

流感常見症狀

流感——季節性流行性感冒，是由流感病毒引起的急性上呼吸道感染，通常在每年的1至3月和7、8月較為流行。

痊癒時間：一般在2至7天內可自行痊癒。

常見症狀（主要為上呼吸道感染的症狀）：

1. 噴嚏鼻水、伴鼻塞

2. 喉嚨不適疼痛、咳嗽、有痰

3. 發燒、出汗、發冷、肌肉疼痛、疲倦和頭痛

併發症：免疫力較低的患者、長期病患及老年人一旦感染流感，可能會演變為嚴重疾病，如支氣管炎或肺炎，甚至導致死亡。

肺炎常見症狀

肺炎是一種常見的急性下呼吸道感染，可能由細菌或病毒引起，也可能因化學或物理刺激導致肺部組織發炎。

常見症狀（主要為下呼吸道感染的症狀）：

1. 咳嗽，可能咳出綠色、黃色或帶有血絲的痰

2. 發燒、出汗、發冷和全身乏力

3. 呼吸困難，胸部不適，特別是在深呼吸或咳嗽時有尖銳或刺痛感

併發症：嚴重時可導致胸腔積液、積膿，甚至呼吸及循環衰竭、敗血症，最終可能導致死亡。

肺炎喘嗽分寒熱

中醫兒科中——肺炎喘嗽一病，初期與感冒類似，以表證爲主（上呼吸道感染症狀），但是肺炎喘嗽傳變快，很快出現入裏化熱（即病情加重，出現高熱等熱性症狀）。而肺炎喘嗽主要特徵：咳嗽和氣喘。初期需要分辨風熱與風寒，前者發燒較高溫，咳痰帶黃、質地較黏稠；後者發熱但怕冷明顯，痰質較清稀和偏白。

久咳不愈 持續低熱 小心嚴重隱患

如果咳嗽持續不減或伴隨其他嚴重症狀（如持續發燒或呼吸困難），應儘快就醫以排除肺炎或其他嚴重病症。有時患者的咳嗽症狀已超過兩個月時，我會建議他們尋求西醫合治協助轉介，以便進行胸部X光和痰液檢查，用以明確診斷。

高熱不退 需留意大便情況

中醫治療肺炎喘嗽時以宣肺平喘、清熱化痰為主。但此病變化快而且用藥複雜，不適合在此教大家用成藥自行服用。有一個要點可以留意——大便。在中醫理論中，肺與大腸相表裏。如果病時大便不通，你會發現患者咳嗽情況較爲嚴重，譬如痰聲隆隆、甚帶喘鳴難臥。而且大便不通時，高熱也難以消退。所以，我們要確保患者大便通順——腑通熱泄，避免痰邪内阻上泛、病邪鬱熱於内。一言蔽之，切勿畏疾忌醫耽誤病情，如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。