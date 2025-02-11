林百欣三房母女被指轉移資產案　三房質疑清盤人所指動機純屬揣測

麗新集團創辦人「林伯」林百欣，他與三房母女顧瑞英及林明珠所持有的一間公司2008年清盤，事後發現母女二人曾將公司旗下的豪宅投資等資產，以1.92億元賤賣予2人控制的境外公司，公司的3.04億元人民幣的貸款記錄亦消失。該公司的清盤人2015年入稟向三房母女賠償，母女二人卻稱是按「林伯」指示行事。案件在高等法院開審，清盤人供稱，賬目未見有該筆1.92億元的入帳，報告亦指林伯與三房母女在2000年或以前關係轉差，指母女擔憂林伯死後的前景，促成轉股交易。代表三房的律師卻質疑清盤人推論的交易動機純屬揣測。



原告高發發展有限公司，於2008年已被清盤；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，高發控股是兩母女控制的英屬處女島公司。

林百欣。(資料圖片)

林明珠。(資料圖片)

林百欣曾注資數億予芝大廈等項目

原告透露，高發發展早年有3名股東，林百欣持有1股，顧瑞英持有94萬多股，林明珠持有5萬股。林百欣曾透過高發發展，在上海豪宅「芝大廈」、會所「G's Club」等項目上，向上海匯發房地產開發公司注資數億元及提供貸款，高發發展持有上海匯發的所有股份。

原告指兩母女賤賣上海匯發股份

會議文件顯示，高發發展董事會於2000年8至9月曾以1.92億元，將上海匯發的股份，轉讓予三房母女持有的高發控股。顧瑞英和林明珠有出席會議和簽署文件，卻無申報她們在高發發展的權益，原告認為這涉利益衝突，並有違受託人責任，認為兩母女賤賣上海匯股權，強行將項目資產轉移。

三房母女辯稱遵從林百欣指示簽名

顧瑞英和林明珠卻辯稱，高發控股實由林百欣控制，兩母女僅按其指示簽文件，對交易不知情。

3.4億人民幣借款記錄亦告消失

原告指高發發展1999年向上海匯發借3.4億元人民幣，折合約3.6億港元；至2000年底，所有欠款紀錄亦告消失。

清盤人稱未見1.92億元入賬

清盤人Bruno Arboit供稱，高發發展理應會收到交易的1.92億元款項，總賬目亦應該會有相關記錄，然而沒有證據顯示高發發展曾收該筆款項。

報告指三父女因欠款案關係轉差

代表三房母女的律師指，原告的報告指，林明珠發展上海芝大廈項目時開支龐大，高發發展2002年遭恒生銀行入稟追討1.55億元借貸欠款，令林百欣與三房母女關係轉差。律師質疑，沒有任何證據顯示2001年發生何事令三人關係變差，Bruno Arboit同意。

三房質疑原告推斷純屬揣測

律師又指，根據林明珠供詞，林伯1999年台灣回港後，他們仍保持良好關係，直至2001年至2002年才關係轉差，故質疑Bruno Arboit在報告指，林伯與三房母女2000年或以前關係轉差，並指母女擔憂林伯死後的前景，遂促成轉股的交易。Bruno Arboit同意基於雙方早有結怨，推斷其交易動機。律師質疑內容純屬揣測，Bruno Arboit稱讓律師自作定論。

案件編號：HCA 494/2015