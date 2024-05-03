林百欣爭產案　三太否認曾發律師信　 形容林伯利用財富影響他人

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(3日)在高等法院續審，挑戰涉案遺囑的三太顧瑞英繼續作供。她指，林百欣曾承諾就三房的上海發展項目，支付所有成本。原告方則指該項目引發多宗官司，三房公司便在律師信中，提及林百欣曾在台灣因行賄被判囚，指他傾向利用財富或地位不當地影響他人，因此三房公司拖欠銀行的款項，應由林百欣負責。顧今在庭上否認曾授權發出此信，但同意此信會令林百欣憤怒。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

顧瑞英作供時指，就三房於上海的發展項目，林百欣曾承諾支付所有成本。原告方則指，林百欣於2002年入稟，就該項目追討10億元，一間銀行亦於同年向三房的公司追討款項。顧瑞英在該些訴訟的供詞中透露，林百欣向上海官員投訴遭三房拖欠款項。顧瑞英今在庭上否認，指林百欣的次子林建岳和養子林建康當時都想做政協，而後者約林百欣見面，望獲推薦做上海政協。

原告方指，三房公司曾在律師信中，提及林百欣在台灣因行賄被判囚，三太顧端英(圖)庭上否認授權發信。(朱棨新攝)

原告方指 三房公司曾在信中稱林百欣在台灣行賄被判囚 顧否認授權發信

原告方亦問及三房的公司於2002年， 向林百欣發出的律師信，內容指林百欣曾在台灣因行賄被判囚，指他傾向利用財富或地位不當地影響他人，而三房公司拖欠銀行的款項，應由林百欣負責。顧在庭上否認曾授權發出此信，指不知悉該信件，但同意此信會令林百欣憤怒。

她續講及，於2003年曾兩次和林百欣見面，其中一次在上海吃晚飯，除了家人外，亦有當地官員出席。 由於當時有報章指兩人已分開，因此出席的朋友問林百欣「無嘢呀麻？」，意指林和顧的關係，而林百欣回應指並無不妥。此外，他們於同年11月在香港的文華東方酒店見面，一名傭工「十姐」向林百欣稱不應如此對顧和林明珠，意指他控告顧的官司，林百欣則回應「無啦」。

案件編號：HCAP4/2011