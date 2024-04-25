林百欣爭產案｜指林伯曾問9.5億如何還　林明珠稱未見過借款協議

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(25日)在高等法院續審，三房女兒林明珠第二天作供。林明珠聲稱有約10億款項屬餽贈，原告卻指未有相關文件證明，反而有文件顯示林百欣曾問，9.5億款項如何還，認為該款是借款而非餽贈。林明珠不同意，並稱她也未見過借款協議。她又稱，麗新在二房兒子林建岳打理時，也曾虧蝕50至60億元，認為林建岳想把三房的發展項目注入麗新彌補虧蝕。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

林明珠承認無文件顯示該約10億款項是餽贈，但她稱也沒有見過借款協議。(廖雁雄攝)

原告指林曾問欠款如何還

案中其中一個爭議，為三房投資在上海興建的「芝大廈」，林百欣曾提供5億元外，另替三房的公司任擔保人，向銀行貸款5億元。原告指涉款屬借款，三房則指是餽贈。原告今續就這筆款盤問，並指多份文件均顯示該筆款項屬借款，其中一封信件，林百欣稱：「全部欠款9.5億」，問及如何還款；另一封信件顯示顧提及還款方案。

林明珠稱從未見過借款協議

林明珠稱文件雖顯示是借款，但不合邏輯，如講及還款方案的信中，提及其母親曾和銀行商量，林明珠指，母親未曾從商，此事不可能發生。原告又指，未有文件顯示涉款屬餽贈，林明珠同意，但指若屬借款，應有借款協議，但她從沒見過。

+ 8

指麗新也曾虧蝕50至60億

林明珠亦提及，麗新於1998年時屬艱難時期，曾虧蝕50、60億元。她認為二房林建岳想接手上海的發展項目，注入麗新，以彌補麗新的虧蝕。她稱，曾收到父親來電，表明該項目是林明珠，而非林建岳，避免她和林建岳發生衝突。

案件編號：HCAP4/2011