林百欣爭產案　三太稱閱報得知身家600億　林伯回應：點會有咁多

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案，今(2日)在高等法院續審，挑戰涉案遺囑的三太顧瑞英開始作供。就本案其中一個爭議，林百欣注資三房的上海發展項目屬借款或餽贈，顧瑞英強調，款項屬餽贈。被問及林百欣就項目控告顧，並追討10億元，顧回應指林百欣自台灣的官司返港後，「果陣有啲問題」。此外，顧在證人供詞稱林百欣的身家達600億，她今解釋是從報章的報導得知，曾經就此事問林百欣，對方當時「笑笑口」，稱「我點會有咁多」。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，審訊時透露他約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

顧瑞英作供時透露，於1956年嫁給林百欣，對方會於每個星期四和星期日的晚上，到她的住所陪伴三房家人。

三太顧瑞英今到高等法院作供。(朱棨新攝)

顧瑞英稱林百欣就上海發展項目的注資 是給予三房的餽贈

顧續稱，林百欣於1961、1962年時曾和他人發展麗昌工廠大廈，並把15%的股權給予林明珠。而林百欣其後把大廈和隔近地盤發展，要求取回股權。此外，林百欣於1988至1989年投資台灣紗廠，把部份股權給予三房成員，其後再取回股權以作投資。而林百欣當時均表示，是代為保管。

林百欣其後建議給予麗新的5個百分比股份，但顧拒絕。林百欣最終於1992年時決定，以3、4億元投資上海的發展項目，讓顧日後可以養老。原告方問，林百欣最終就項目注資10億元，是否都屬於給予三房的餽贈，顧稱是。

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供詞提供林百欣身家達600億 顧瑞英指閱報得知

原告方繼而問及，林百欣於2002年5月，就上海項目控告顧瑞英等，顧回應指林百欣自台灣的官司返港後，「果陣有啲問題」。

原告方亦問及，顧瑞英在證人供詞稱，相信林百欣於90年代中期，身家達600億，顧指，知道林百欣有很多錢，但不知確實有多少，又解釋從報章的報導得知林伯欣的身家達600億，她因此問林百欣，對方當時「笑笑口」，稱「我點會有咁多」。

案件明續。

案件編號：HCAP4/2011