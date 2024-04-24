林百欣爭產案｜林明珠指父親台灣返港後性情大變　為澄清告父誹謗

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續案，今(24日)在高等法院續審，挑戰遺囑効力的三房女兒林明珠作供。她指，自幼獲父親喜愛，父親亦一直保護她們一房。惟父親自涉及台灣官司，於1999年返港後，性情大變，和其母親顧瑞英關係因上海的發展項目亦轉差。父親曾召開記者會，指林明珠因項目欠他10債元。林明珠認為，父親說法不實，亦認為他當時受二房等影響。而林明珠最終決定控告相關傳媒誹謗，父親亦列為被告。她庭上解釋，控告父親是痛苦的決定，但強調需作澄清。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為三太顧瑞英及女兒林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，聆訊時透露他約有29億遺產，根據該「遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

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林明珠指父親一直保護三房 但涉及台灣官司返港後 性情大變

林明珠今作供時，先講及三房和林百欣的關係。她指，父親除了工作，閒時亦會「打麻雀」，亦留意新聞。此外，他於星期日時會陪伴三房家人，一同用膳或看電影。她又指，自己年幼時獲父親喜愛。父親曾著她加入其公司工作，但她不感興趣，反而醉心藝術。於1993年，林明珠在上海主辦藝術展覽，當時父親會給予津貼。她形容，父親一直保護三房，避免她們和二房衝突。

惟她指，父親涉及台灣的官司，於1999年返港後，性情大變，和林明珠的母親顧瑞英關係亦轉差，並因上海的發展項目出現糾紛。被問及顧於02年2月，透過律師向林百欣發信，提出分開。林明珠庭上指，當時母親感氣憤，她著母親和父親商量，但父親未有回應。

林百欣曾召開記者會 指林明珠拖欠10億元

林明珠續指，父親於02年5月召開記者會，指林明珠因上海項目，欠他10億元，惟林明珠庭上強調，項目和她無關，父親在記者會上的說法不實。而林明珠於翌年1月，入稟控告傳媒誹謗，父親被列為被告。她庭上形容，控告父親是痛苦決定，曾就此事考慮數月，但認為若提告，無法作出澄清。林明珠認為，父親當時受二房和養子林建康影響，亦不再保護三房。

惟原告方指，林百欣認為就上海項目支付6、7億元，卻錯誤被指為餽贈，林明珠則強調，父親會給予各房的餽贈。

案件編號：HCAP4/2011