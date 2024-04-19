林百欣爭產案｜三房喪禮上不准戴孝及要分開坐　李寶安認深表同情

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續案，今(19日)在高等法院續審，前麗新高層李寶安續作供。他指，以二太余寶珠的角度，覺得三房的顧瑞英非真正的太太，怕在喪禮時有衝突，故作出「安排」，並由他負責招呼及向三房傳話，包括不准她們戴孝，及要分開坐。李見這情況是同情三房的，認為應該可以柔和點。但被問及余是否因而不許三房分取遺產，李卻稱兩件事不能混為一談，又指林百欣曾替顧的公司借貸5億元做擔保，認為林已把該筆借款視為遺產的分配。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方為三房的顧瑞英及林明珠母女。林百欣於2004年12月訂立遺囑，聆訊時透露他約有29億遺產，根據該「遺囑，次子林建岳獲逾19億，三房現挑戰該遺囑的效力。

李寶安指林百欣曾為三房借貸做擔保，已視之為遺產分配，但對三房在喪禮上所受對待，他亦深表同情。（朱棨新攝）

林百欣配合各人工作分配遺產

李寶安供稱，他於2004年8月時就資產分配向林百欣「摸底、試水溫」，其後定期和對方見面。同年10月，資產分配「大局已定」，他知悉林百欣會把地產娛樂業務和鱷魚恤的製衣生意，分別交予次子林建岳和長子林建名。此外，林百欣有意把金雞大廈給予雞年出生的男孫林孝賢，因此亦給予林孝賢的祖母，即二太余寶珠。由於林建康在上海工作，因此獲得當地物業。李解釋，是以各人原本的工作分配。

替顧的公司擔保借貸已視作遺產分配

李對於審訊日前提及林百欣曾向顧瑞英借出5億元外，又替顧的公司任擔保人向銀行貸款5億元，認為林百欣會視之為遺產的分配。

林百欣認得李為他計數

李其後講及林百欣於2004年12月3日，在九龍塘住所立遺囑一事。他稱到達林百欣的住所時，其家庭醫生正離開，住所內有兩名疑似醫生。林百欣和講解遺囑的律師張定球閒談後，兩名醫生開始和林百欣閒談，並開始向對方發問。李指不太記得他們的問題，但記得其中一名醫生指向李寶安，問林百欣是否認得，林百欣回應：「佢同我計數嘅。」

當日無計劃找醫生進行測試

李指，從沒有計劃找醫生當天替林百欣進行測試，當時大家都不明所以，余寶珠和林建岳等「個面口都唔係幾好睇」，林百欣亦感煩厭，張定球見狀遂婉轉地著兩名醫生離開。

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余認為顧非真正太太

林百欣於2005年2月去世後，答辯方就其喪禮問李寶安，並引述林明珠的供詞指，二太余寶珠在喪禮羞辱三房，李則站在余一方。李回應說：「情況唔係咁嘅。」他解釋余等人擔心喪禮期間「有衝撞、拗交呀、互相鬧交」。又指余的立場是：「佢唔覺得顧女士係真正嘅太太。」余因此作出安排以維持秩序，李則負責招呼三房。

喪禮上負責向三房傳話及講入禮堂條件

李當時向顧等人講述進入喪禮禮堂的條件，包括：「佢吔唔想你戴孝，亦都最好大家分開坐。」顧瑞英和林明珠等入禮堂時，李坐在三房附近。他指只負責傳話，未有向三房解釋原因。

李認同情三房

李強調沒有羞辱三房，而是出於好心，想照顧三房。被問他對顧瑞英和林明珠而言，這些條件是否屬不合理，李謂：「如果你問我，我係同情Pearl(林明珠)佢哋，我覺得應該可以柔和啲。」

立遺囑與辦喪事兩件事分開

答辯方指，余寶珠不視三房為一家人，不想他們有份繼承遺產，因此他們非遺囑的受益人。李否認並強調說：「遺囑係林百欣遺囑，喪禮主要係余寶珠家庭負責，兩件事分開。」

案件編號：HCAP4/2011