煤氣公司辦蛋糕製作比賽　視障參加者偕伴侶展現「看得見的甜蜜」

元宵及情人節將至，中華煤氣聯同香港失明人互聯會舉辦「看得見的甜蜜」蛋糕製作比賽，由視障人士及伴侶組隊參加。煤氣公司也派出情侶和夫妻檔義工協助賽事，活動除增進伴侶間默契，亦冀促進大眾對視障人士及其照顧者的關注，促進傷健共融。



18對參賽者 每組各至少一位視障人士

比賽共18對參加者，均各有至少一位視障人士，部份更兩人皆為視障，其中一隊為視障及聽障人士情侶。比賽以「看得見的甜蜜」為主題，由煤氣烹飪中心導師區詠珊教授製作士多啤梨忌廉蛋糕，參賽者聽取方法後，便自行製作並發揮創意為設計造型。評審以外觀、創意、主題及合拍性4大準則評分，選出冠、亞、季軍及最合拍獎。

結婚40年夫婦以「甜蜜一家」奪冠

冠軍由結婚已40年的龍哥、龍嫂奪得，蛋糕取名「甜蜜一家」。龍嫂表示：「甜蜜讓人想起蜜蜂，所以製作蜜蜂曲奇裝飾蛋糕，代表我們一家人把愛傳遞出去。龍哥雖是視障者，但以前是設計師，今次設計圖也是由他包辦。」龍嫂又分享夫妻相處之道：「很多人以為我是照顧者，但很多時候其實是龍哥在照顧我，夫妻需要互相照顧、扶持，才可走得更遠。」

大細心互補不足奪最合拍獎

劉氏夫婦則以「心連心」奪得最合拍獎，視障人士劉太笑說：「蛋糕上一大一小的兩顆心，代表我和丈夫。他平日很粗心、是個大心，而我就比較細心，兩顆心連起來，互補不足，正如他攪動麵粉時，我會扶著器皿，分工合作，才可做到合拍。」

義工：看到何謂一生一世的承諾

5對義工在旁協助，也對參賽者的默契表示佩服。新婚的Jacqueline稱，從參賽者身上感受到滿滿的愛，並學習到夫妻相處之道，「在他們身上，我看到何謂一生一世的承諾」。