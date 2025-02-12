全運會｜羅淑佩料港區賽事逾10萬人次進場　三地將用同一售票平台

由粵港澳三地共同承辦的全運會及全殘運將於年底舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（12日）表示，港府正與國家體育總局、粵澳兩地政府保持緊密聯繫，全力推展籌辦工作。羅淑佩預計，於香港賽區舉行的賽事將有逾10萬人次進場，又透露屆時粵港澳三地將使用同一售票平台。



由粵港澳三地共同承辦的全運會及全殘運，將於年底舉行。（資料圖片／李澤彤攝）

第15屆全運會及第12屆全殘運，將分別於今年11月及12月於粵港澳舉行。香港賽區將承辦全運會八個競賽項目和一個群眾賽事活動，以及全殘運四個競賽項目和一個大眾項目。鄉議局主席、經民聯劉業強提出質詢，問及有關預期觀眾人數、門票銷售安排、義工招募、培訓等安排。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩書面回覆指，預計兩個運動會於香港賽區舉行的賽事，會有共2,500名運動員參與，並會有1,000名教練、隊醫等代表團成員、800名裁判等技術官員、750名傳媒來港。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，全運會及全殘運於香港賽區舉行的賽事，預計將有逾10萬人次進場。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於觀眾人數及售票安排，羅淑佩指，預計在香港賽區舉行的賽事將吸引來自香港、內地及其他地區的觀眾，超過10萬人次進場觀賽；粵港澳三地正商討有關票務計劃和售票安排 ，三地將會使用同一銷售平台。

羅淑佩又指，香港賽區的義工招募已於去年進行，反應理想，共收到超過3萬人申請成為義工領袖或義工，當中包括公務員義工隊，另有2000名年齡介乎15至17歲的青年人申請成為青年義工。

她稱，遴選工作已於上月完成，通過遴選的申請人數，已遠遠超過原來一萬人的招募目標，預計會邀請約1.5萬名申請者於二月及三月參與培訓，內容包括義工服務理念、守則、禮儀、基本急救知識等，完成所有培訓課程的人士將獲委任為香港賽區義工。

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