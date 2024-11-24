香港高爾夫球公開賽｜賽事安排獲認可　哥球會：可辦好明年全運會

第63屆領展香港高爾夫球公開賽今（24日）完結，賽事同時為2025年全運會高爾夫球的測試賽。香港哥爾夫球會會長郭永亮今指，賽事的各項安排已獲全運會統籌辦及香港政府人員認可，對於明年辦妥全運會有信心。



香港哥爾夫球會會長郭永亮指，在今次賽事中，球會分別以香港18區來命名粉嶺高爾夫球場的18個洞，希望透過球賽增加旅客對香港不同地區的認知，達到「以體塑旅」的效果。

今屆領展香港高爾夫球公開賽，於本月21日開始，今日結束。郭永亮指，是次比賽期間，全運會統籌辦、中國高爾夫球協會及香港政府均有派員到場視察，並就人流管理、保安措施、選手要求及球場設計等方面作評估。他稱，相關官員對球會舉辦賽事的能力感滿意。

郭永亮表示，球會已舉辦過多屆領展公開賽及LIV GOLF等賽事，在舉辦賽事上經驗豐富，相信能處理好明年的全運會，確保球場在賽事期間處於最優質水平。

問及宣傳政策，郭永亮指，球會在今次賽事中，首次以香港的18區命名球場的18個洞，並在洞旁設置展板及二維碼，介紹該區的景點，希望可以透過賽事增加旅客對香港的認識，吸引他們到訪不同地區，做到「以體塑旅」。

他表示，留意到今次公開賽多了海外及內地旅客到場，而球會未來亦會加強在大灣區的宣傳，希望可以吸引更多內地和國際遊客來港觀賞賽事。郭指，根據過往經驗，4日以上賽事一般可吸引3萬至4萬觀眾入場，期望今次可以多於該人數。