蘇炳添宣布下年全運會後退役　東京奧運100米曾跑9.83秒震驚世人

中國短跑名將蘇炳添日前受訪時表示，會在2025年全運會（第十五屆全國運動會/十五運會）結束後退役。

這位35歲的男子100米亞洲紀錄保持者因傷未能出戰今年的巴黎奧運，他表示想過就此放棄，不過由於今屆全運會在大灣區舉辦，因此出生於中山的蘇炳添希望在「家門口」上陣：「將全運會作為自己體育生涯的一個句號」。



蘇炳添在東京奧運的男子100米準決賽跑出9.83秒，改寫亞洲紀錄之餘，更成為史上首名躋身奧運百米飛人決賽的中國跑手。當屆決賽，他為賽道上唯一黃種人，惟最終跑出9.98秒的時間，以第6名衝線。

蘇炳添在2021年的東京奧運跑入決賽。（Getty Images）

「蘇神」近年飽受傷患困擾，去年避戰世錦賽及杭洲亞運，打算全力備戰巴黎奧運，惟受困於狀態及傷病，遺憾未能再次出場。

因傷患困擾，蘇炳添遺憾未能出戰今年巴黎奧運。（Getty Images）

周日參加廣州一間小學的活動時，蘇炳添表示會在下年的全運會結束後退役。全運會將於2025年11月9日至21日舉行，由廣東、香港、澳門三地聯合舉辦，其中田徑項目（不包括馬拉松及競步）會在廣州作賽，出生於中山市的蘇炳添表示：「今年退出奧運會之後，其實已經想放棄了，但是後來想了一下，覺得全運會在家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上，所以付出了很多的努力。」

他續指目前身體情況比之前好很多：「雖然可能沒辦法觸摸到太高強度（的訓練），但中等強度的訓練，還可以正常完成。」

2021年中國國家隊訪港時，「蘇神」曾表示17歲代表中山來港作賽，正是該場比賽令他走上職業運動員之路。蘇炳添今次訪問中笑稱，今年剛好是加入職業隊第18年：「證明我的體育生涯也滿18周歲了，所以特別希望能夠為我的家鄉、為粵港澳大灣區貢獻自己的一份力量，全力以赴去做好，將全運會作為自己體育生涯的一個句號。」