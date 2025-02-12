黎智英接受盤問｜國安法生效後仍有提制裁文章　黎：編輯把關看漏

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（12日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第41天自辯。控方指黎有向《蘋果日報》英文版發編採指示時，法官問到，黎早前聲稱有叫同事不要做違法的事，但2020年7月後，即《國安法》生效後，英文版仍刊出有關制裁的文章。黎初稱或編輯把關看漏，控方即指不會3名編採同時出錯，質疑編採有共識要刊登，黎回應出版一篇文章不需要共識，又補充指編輯或認為內文講述以往的制裁，不屬提倡制裁。



此外，法官杜麗冰開庭時重提黎昨兩度自稱是政治犯，杜官強調只會根據相關的證據和法律作出裁決，不會考慮被告的政治取向。杜官指，法律面前，人人平等，所有被告則有權獲得公平審訊。



黎智英盤問下認有給英文版編採指示，又稱因當時剛推出，故向編輯提出健議。（資料圖片）

黎智英稱很少看主筆楊清奇的文章。(歐嘉樂攝)

黎稱很少看楊清奇的文章

控方今繼續就《蘋果日報》英文版，盤問黎智英，並展示由主筆楊清奇(筆名李平)撰寫、在《蘋果》社論刊登的文章〈制裁人權惡棍是釜底抽薪〉。黎稱他沒有看過該文章，也亦不知道它被翻譯成英文，在英文版刊登。他續解釋，楊為《蘋果》撰文多年，黎已很少看其文章。控方指楊支持制裁，黎稱不知此事。

自稱很少看蘋果的社論

至於另一篇同由楊撰寫、在社論刊登的文章〈中共的打壓與制裁不足畏〉，黎指亦沒有看過，同樣不知道它被翻譯成英文，在英文版刊登。他同意，社論代表報章的立場，但黎亦很少閱讀《蘋果》的社論。

不知一劍飄塵是為有定期為蘋果撰文

楊清奇早前作供指，黎於2020年6月24日，發送作者「一劍飄塵」的文章〈不要把BLM 和反送中混為一談〉的圖片，再評價稱：「這一篇是全版寫得最好的文章。」黎稱「一劍飄塵」是新的《蘋果》寫手，他欣賞其文章，因此著負責評論版的楊，安排「一劍飄塵」為《蘋果》寫更多的文章。惟黎不知道，「一劍飄塵」之後有否定期為《蘋果》撰文。

控方展示〈不要把BLM 和反送中混為一談〉，提及香港人權法案，控方問其立場符合黎的立場，也提倡該法案。黎回應指這是「一劍飄塵」的立場，也是很多人的立場。控方追問是否包括黎？黎同意。

2020年7月後英文版有提制裁的文章

至於「一劍飄塵」撰寫、在2020年7月18日刊登的文章〈美會會制裁林鄭月娥嗎？〉黎稱沒有看過該文，亦不知在英文版刊登。法官李運騰問，黎曾提醒下屬不要違法，為何其下屬會讓該文章刊登，黎稱相信楊清奇會把關，認為楊看漏當中內容。李官續問，是否認為楊不小心，黎稱是。被問及負責網上版的總編輯羅偉光亦有看漏或不小心，黎稱某程度上，是的」。

黎指編輯或以為文章不屬提倡制裁

黎亦補充，編輯或認為內文講述以往的制裁，不屬提倡制裁，認為刊登沒有不妥，但黎沒有看過該文，因此這些都是他的猜測。他又指，馮偉光負責英文版，不大可能馮、羅和楊也不小心。控方指，會否是他們有共識要出版該文章，黎指單是出版一篇文章，他們不需共識。

黎智英有向《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光提議刊登文章。（魯嘉裕攝）

著報道中國新聞不屬編採指示

控方繼而展示英文版群組的訊息，黎於2020年6月26日在訊息中，質疑是否需出版一篇報道美國大選的國際新聞，又指應集中報道中國新聞，不應淡化。馮回覆指，會停止報道國際新聞。黎否認此屬編採指示，強調在資源有限下，應集中報道新聞，不應淡化。惟法官杜麗冰質疑，黎是給予馮指示，要他集中報道中國新聞，黎再次否認，指他的訊息是講及做生意的原則，又指指示是「做什麼(what)」，而訊息所指是「怎樣(how)去做」。

曾選報道叫馮盡快出

黎又指，沒有從刊登的《蘋果》中挑選報道，再要求員工翻譯後，在英文版刊出。控方便展示黎於同月15日在訊息問馮偉光，英文版是否有出版某篇報道，馮回覆：「還沒有」，黎便催促：「請儘快。謝謝」。黎否認此屬編採指示，只是他對報道有興趣，再介紹予員工，不等同是指示。

認有向馮指出甚麼新聞合適英文版

控方再展示另外兩個訊息，黎在訊息向馮偉光表示，希望英文版刊登兩篇《蘋果》的報道。黎稱因當時英文版剛推出不久，因此向馮指出甚麼新聞適合英文版。法官李素蘭指，黎早前證供他沒有為英文版挑選報道，現時的說法則不同，黎同意，又指他作供時忽略了英文版尚在始創的階段，就此道歉。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要