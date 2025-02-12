知名菲律賓女廚Margarita Forés香港離世　被發現酒店房內失知覺

國際知名菲律賓女廚Margarita Forés近日訪港，她的兒子昨日（11日）在社交平台發帖文，宣布Margarita突然離世，終年65歲。據報道，Margarita在酒店房間內去世，被發現時沒有反應，死因未明。她周一（10日）曾在社交媒體分享，在中環一間印度餐廳用餐。



▼2023年 Magarita Forés 訪港交流▼



+ 5

菲律賓籍國際知名女廚Margarita Forés近日來港，她周一（10日）曾在社交媒體分享，在中環印度餐廳Prince and the Peacock用餐。她的兒子Amado昨日（11日）發帖文，稱懷著沉重心情宣布其死訊，對於突如期來的失去，全家人為此感到哀痛。Margarita Fores終年65歲，餐飲業界亦紛紛致哀。

據報道，Margarita較早前在摩洛哥出席時裝界Jappy Gonzalez的慶生會，返回馬尼拉前，途經香港逗留數天。事發當日，她缺席一場午餐聚會，並沒有接聽來電。其後她被發現於酒店房內已失去知覺並離世，死因仍然未明。

Magarita 2023年曾獲旅發局邀請到港交流，並跟本港米芝蓮中菜館名廚學習製作點心。她擅長以現代手法煮意大利菜，並在菲律賓創立連鎖意大利餐廳Cibo，2016年奪得「亞洲最佳女主廚」、2018年獲得意大利之星騎士動章。