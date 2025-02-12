猴痘｜30歲男確診　潛伏期在港有高風險接觸　於瑪嘉烈醫院隔離

衞生署衞生防護中心公布，一名過往健康良好的30歲男病人確診猴痘，現於瑪嘉烈醫院進行隔離。他在於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，但暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



這張於2024年8月20日拍攝的照片顯示，醫護人員拿起一枝裝有「 猴痘病毒陽性」的試管。（Reuters）

防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的30歲男病人。他於2月6日開始出現皮疹和水疱，並於2月10日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，病人情況穩定，現於瑪嘉烈醫院進行隔離。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，但暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心早前已設立猴痘電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士查詢。（資料圖片）

中心提醒高風險目標群組人士應接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會；若出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。