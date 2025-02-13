九巴指啟德體育園泊位不足　有候命巴士須泊園外　或未能流水疏客

啟德體育園開幕在即，政府早前有多次演練，包括最大可容納5萬人的主場館，形容演練順利。作為主要交通營辦商，九巴預料散場有2成人坐巴士、即須服務1萬人次，而目前共有10條巴士線，預計每條線至少要開6至7架車、即至少要有60架。

不過，九巴指體園育站內每條線只可泊一架巴士，連候命巴士只可放約16架車，餘下40多架須放園外方圓3公里，一旦警方嚴格封路時，「緩兵」或也封死，導致有可能長達10分鐘才有下一架巴士接客，未能做到流水式接送乘客離開，形容壓力巨大，已向當局反映。



九巴表示體育園巴士服務有大壓力，站內空間不足，未能放足夠巴士備用。（資料圖片）

九巴今日（13日）舉行傳媒茶聚，指早前參與啟德體育園大型演練，指留意到該處對巴士服務壓力較大，因位置不夠無法放置足夠巴士盡快接載乘客離開。

九巴指，目前兩間巴士公司共開辦10條散場巴士線，但經過兩次主場館測試後，留意到運作上有好大壓力。九巴指，每條線只能放1架巴士，加上中間位置最多可放多5至6架巴士，即總共只能新15至16架巴士。

不過，九巴預計一般演唱會等活動散場時約有2成人會搭巴士離開，以5萬人計算約1萬人左右，故一晚每條線要開6至7架車，即整體須動用的60架巴士，「場內可以放15至16架，剩低45至50架放邊？」九巴又指，萬一活動遲完場、無鐵路服務則需更多巴士，之後又預料會多增兩條巴士線，故須更多備用巴士。

啟德體育園主場館2月4日進行5萬人大演練。(夏家朗攝）

啟德體育園啟用在即。（資料圖片/王海圖攝）

九巴稱，其餘巴士須在體育園外方圓3公里周邊待機，一邊在世運道或MegaBox附近，但因有房屋發展故可放位置不多，當警方嚴格封路時，相關道路須做管制，「一封就將緩兵封死，場內巴士上哂客會冧檔」，不能做到流水式接送乘客離開，可能要等候長達10分鐘，形容問題較大。

另外，近日網上時常流傳乘客與巴士車長爭執片段，九巴指體諒同事，網上片段經常「冇頭冇尾」或只有旁白質問，指一方面會保護同事及譴責滋事份子，但另一方面如同事做錯亦會跟進。