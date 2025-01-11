九巴乘客車廂失平衡冬季高峰月均逾40宗　留意三位置　記住握扶手

九巴自2020年開始、統計乘客在車廂內失平衡的個案，最新發現，過去2年在冬季期間，涵蓋11月至2月，每月均有接近40宗或以上個案。其中逾6成因「沒有緊握扶手」，主要涉及較年長的女性乘客。

九巴安全總監兼九巴學院總監簡迪文表示，乘客最經常失平衡的位置、包括下車門至車廂中後方，樓梯位、下層中前方至下車門位等、提醒農曆新年臨近，市民辦年貨之餘，切勿手持過多物品、至少騰空一隻手緊握車廂扶手，減少意外。



九巴公司調查指，每年11月至2月間，乘客在車廂內失平衡個案達至高峰期。（夏家朗攝）

2024年月均41宗 50歲以上乘客佔個案7成

據九巴公司最新調查，每年11月至2月間，乘客在車廂內失平衡個案達至高峰期。調查顯示，2024年每月平均個案有41宗，較2023年的38宗多3宗，而2024年冬季，即11月至2月，均發生40宗或以上車廂失平衡個案，2月單月更高達57宗。

調查分析，在2023年及2024年在車廂內失平衡的乘客，大部分為50歲以上，佔整體個案近7成，其中約7成是女性。最常見的群組為66歲至70歲的長者，佔整體個案近15%。

九巴安全總監兼九巴學院總監簡迪文（右 ） 表示常見失平衡的位置，在下車門至車廂中後方的通道。（夏家朗攝）

常見失平衡位置：下車門至車廂中後方通道 逾６成沒緊握扶手

九巴安全總監兼九巴學院總監簡迪文（Martin Cadman ） 表示常見的三大失平衡位置，最多在下車門至車廂中後方的通道；其次是樓梯；以及車廂下層中前方，即輪椅停放區域及通道至下車門位置。

他解釋，逾6成乘客失平衡個案的成因是「沒有緊握扶手」，有約兩成為外界車輛影響巴士行車，例如有車輛突然爬頭切線、無留意道路狀況下從路口駛出，其他原因與車長駕駛技巧、行人突然越過行車線致使車長需避開等。

九巴車廂內顯示屏顯示「請緊握扶手」的提示。（夏家朗攝）

調查又分析，乘客在寒冷環境下身體反應較慢、多穿厚衣服或雙手插袋、年尾或新春期間乘客因辦年貨手持較多貨物、攜帶「買餸車」登上巴士、使用智能手機等，均可能導致失平衡情況。他建議攜帶較多貨物的乘客，如未能找到座位坐下，亦盡量騰出一隻手緊握扶手。

九巴引入「GST安全及環保駕駛系統」，為車長提供實時駕駛反饋資訊，協助車長養成良好駕駛習慣及技巧。（九巴公司提供）

安全環保系統實時反饋駕駛資訊

簡迪文表示，九巴已引入「GST安全及環保駕駛系統」，為車長提供實時駕駛反饋資訊，協助車長養成良好駕駛習慣及技巧。該系統在過彎、超速、加速、油針控制及急煞五方面提醒車長，並就車長駕駛表現分級評估，包括綠（良好）、黃（有待改進）、紅（立刻改善)等級。目前九巴有逾99%車長均為綠色級別。

另外，九巴學院流動教室今日（11日）在樂富巴士總站出動，教育公眾預防在車廂內失平衡，並派發紀念品。