【沙中線】供應商經理稱曾屢辦培訓　提醒須保存螺絲帽接駁紀錄

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日（17日）下午續訊，由螺絲帽供應商的人和科技（BOSA）銷售及營銷經理Paulino Lim作供。Lim供稱，人和科技會按禮頓的要求，就螺絲帽接駁工序及安裝須向紮鐵工人提供培訓，同時亦會在課程中講解屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）要求，當中包括扭入鋼筋螺絲帽容許的供差（Advice Tolerance Allowance）以及與學員一同檢視港鐵與禮頓委派適任人員須監督螺絲帽的工序。 代表政府的資深大律師許偉強遂問及，人和提供的訓練課程有否涵蓋任何螺絲帽工序應保存紀錄。Lim承認，表示人和科技會嚴格遵守屋宇署訂定的要求，故任何涉及延性的螺絲帽，必須填寫螺絲帽監督表格，並保存在地盤日誌中。惟過去多位禮頓證人作供時稱，對於東西走廊月台層板的螺絲帽接駁均未有保存紀錄。

人和科技（BOSA）銷售及營銷經理Paulino Lim（陳晶琦攝）

委員會主席夏正民問及Lim，倘工人向他提及鋼筋損壞是否十分麻煩。Lim表示，人和科技就工程提供逾65萬枝鋼筋，惟接獲過一次關於鋼筋的投訴，該次是由盈發地基提出有20枝鋼筋超出供差（即鋼筋扭入螺絲帽後有螺紋外露多於1至1.5個圈）。許偉強遂展示工地更換螺絲帽後的廢鐵照片，追問Lim是否得悉螺絲帽損壞須更換的情況。Lim表示未有檢視過相關照片，並解釋螺絲帽放置在工地，任何人均可取用。他續指，記得分判商泛迅曾要求取用兩箱螺絲帽，惟涉及數量較多故將事件通知禮頓，惟對於泛迅取走螺絲帽一事未有追問用途及因由。

Lim又在庭上解釋，工程涉及兩類型鋼筋，第一類型鋼筋屬標準長度，第二類型則為絞牙較長的鋼筋。對於剪短第二類型鋼筋成為第一類型鋼筋使用，Lim表示技術上可以接受，惟須剪到「好完美」，否則不能確定鋼筋有否妥善扭入螺絲帽，故不建議此做法。

工程設計顧問：只得悉修改涉及一幅牆板

另外，沙中線工程設計顧問阿特金斯（Atkins）設計團隊主管 （A 隊）/ 項目經理（B 隊）Robert McCrae在英國進行視像作供。就東西線層板、連續牆以及通風槽是否須整體（Monolithically）澆注石屎。McCrae供稱，於2015年5月得悉連續牆的U型鋼筋被移除，須就錨固提供解決方案，建議東西線層板與通風槽須同時（pour concrete at the same time）澆灌石屎 ，並保留螺絲帽接駁、不須削低連續牆，而紅磡站工地C1區第1倉便是按照這個建議施工，因是第一個區域落石屎，更形容是「里程碑」。

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott問及，為何其後東面連續牆多幅牆板被削低，並以連續鋼筋代替螺絲帽。McCrae表示，當時只得悉修改涉及一幅牆板，禮頓亦就該幅牆板EM72及EH74發出技術查詢（TQ34），其餘則不知情。McCrae又指，任何的設計修改，即是港鐵提交屋宇署的臨時設計報告有提及，惟應以提交的圖則作準。