【沙中線】供應商經理稱曾屢辦培訓　提醒須保存螺絲帽接駁紀錄

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(17日)下午續訊,由螺絲帽供應商的人和科技(BOSA)銷售及營銷經理Paulino Lim作供。Lim供稱,人和科技會按禮頓的要求,就螺絲帽接駁工序及安裝須向紮鐵工人提供培訓,同時亦會在課程中講解屋宇署規定的質量監控計劃(QSP)要求,當中包括扭入鋼筋螺絲帽容許的供差(Advice Tolerance Allowance)以及與學員一同檢視港鐵與禮頓委派適任人員須監督螺絲帽的工序。 代表政府的資深大律師許偉強遂問及,人和提供的訓練課程有否涵蓋任何螺絲帽工序應保存紀錄。Lim承認,表示人和科技會嚴格遵守屋宇署訂定的要求,故任何涉及延性的螺絲帽,必須填寫螺絲帽監督表格,並保存在地盤日誌中。惟過去多位禮頓證人作供時稱,對於東西走廊月台層板的螺絲帽接駁均未有保存紀錄。

人和科技(BOSA)銷售及營銷經理Paulino Lim(陳晶琦攝)

委員會主席夏正民問及Lim,倘工人向他提及鋼筋損壞是否十分麻煩。Lim表示,人和科技就工程提供逾65萬枝鋼筋,惟接獲過一次關於鋼筋的投訴,該次是由盈發地基提出有20枝鋼筋超出供差(即鋼筋扭入螺絲帽後有螺紋外露多於1至1.5個圈)。許偉強遂展示工地更換螺絲帽後的廢鐵照片,追問Lim是否得悉螺絲帽損壞須更換的情況。Lim表示未有檢視過相關照片,並解釋螺絲帽放置在工地,任何人均可取用。他續指,記得分判商泛迅曾要求取用兩箱螺絲帽,惟涉及數量較多故將事件通知禮頓,惟對於泛迅取走螺絲帽一事未有追問用途及因由。

Lim又在庭上解釋,工程涉及兩類型鋼筋,第一類型鋼筋屬標準長度,第二類型則為絞牙較長的鋼筋。對於剪短第二類型鋼筋成為第一類型鋼筋使用,Lim表示技術上可以接受,惟須剪到「好完美」,否則不能確定鋼筋有否妥善扭入螺絲帽,故不建議此做法。

工程設計顧問:只得悉修改涉及一幅牆板

另外,沙中線工程設計顧問阿特金斯(Atkins)設計團隊主管 (A 隊)/ 項目經理(B 隊)Robert McCrae在英國進行視像作供。就東西線層板、連續牆以及通風槽是否須整體(Monolithically)澆注石屎。McCrae供稱,於2015年5月得悉連續牆的U型鋼筋被移除,須就錨固提供解決方案,建議東西線層板與通風槽須同時(pour concrete at the same time)澆灌石屎 ,並保留螺絲帽接駁、不須削低連續牆,而紅磡站工地C1區第1倉便是按照這個建議施工,因是第一個區域落石屎,更形容是「里程碑」。

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott問及,為何其後東面連續牆多幅牆板被削低,並以連續鋼筋代替螺絲帽。McCrae表示,當時只得悉修改涉及一幅牆板,禮頓亦就該幅牆板EM72及EH74發出技術查詢(TQ34),其餘則不知情。McCrae又指,任何的設計修改,即是港鐵提交屋宇署的臨時設計報告有提及,惟應以提交的圖則作準。