【非洲豬瘟】內地豬價加一成　飲食業界憂問題惡化　價錢或再升　

內地爆發「非洲豬瘟」並擴散至廣東省珠海，農業農村部新聞辦公室昨日（19日）公布，當地香洲區一個屠宰場，有50頭待宰生豬，各有11頭發病及死亡。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，豬瘟暫時對供港豬隻影響未算太大，供應量大約減一成，售價大約增一成。對於周六冬至，他相信市民仍有豬可買，不過擔心若果問題惡化，豬肉價或會再上升，如需進口外國豬肉，價錢更可能加三成。

內地非洲豬瘟的疫情已蔓延至廣東。（資料圖片）

活豬來貨價每擔增至約1500元

「非洲豬瘟」擴散至廣東省珠海，黃家和表示，原本每日大約有4,000隻活豬從來地供港，但受豬瘟影響，數量暫時減約一成；來貨價與去年同期比，亦增約一成，現時每擔約1,500元。他指由於現時供港豬場未有問題，雖然來貨有減少，但相信不會影響市民做冬。

黃家和指現時入口活豬數量，較之前暫時減約一成。（資料圖片） 不過黃家和亦表示，假如問題之後加劇，內地進口豬隻檢驗或會更嚴謹，屆時進口量或會減少，豬肉零售價或會加兩成。他又稱，假如從外國進口豬肉，部分國家來貨會較昂貴，如澳洲、加拿大等，零售價或會上升三成。他直言內地供港豬隻數量非常多，如果問題嚴重至如禽流感般，禁止進口，「唔知點搵嘢代替」。

添好運：豬價佔食材成本不足一成

添好運自製中式點心專門店負責人麥桂培表示，暫時來貨未受影響，供應商亦指來貨未有問題，故未有擔心。不過他亦稱，相信問題始終會影響豬肉來價，或會貴一成，但由於豬肉佔其食材成本不足一成，每日每間舖只是千多元，故不會對整體營運構成壓力，直言「唔太緊張，亦唔會加價。」

麥桂培表示，現時豬瘟問題主要只是影響內地，未影響環球豬肉價格，相信暫時影響有限，如貨源之後出現問題，或會轉用巴西豬肉，現時售價如內地相差無幾。