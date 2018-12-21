【沙中線】運房局證實再多兩支鋼筋有問題　累計5枝接駁不達標

港鐵沙中線紅磡站鑿牆檢驗有新進展；運輸及房屋局公布截至昨日的鑿牆檢測進度，證實共5枝鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標。按供應商資料，正確安裝螺絲頭的準則包括螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，然而檢測結果顯示，至目前為止最短的扭入長度只有6毫米，最長亦只有34.91毫米。 運房局預計，今日稍後會有新增結果，將另行公布。

沙中線紅磡站工程施工質量屢被揭有問題。（資料圖片）

運房局今日(21日)公布截至20日的測試結果，除日前證實3枝鋼筋入螺絲帽的長度、外露兩個扭紋不達標外，再證實有兩枝鋼筋不達標，扭入長度分別只有6.22毫米及31.61毫米；而只扭入6.22毫米的鋼筋，其鋼筋外露扭紋數目亦不達標，外露扭紋數目有8至9個。

換言之，共有5枝鋼筋接駁不達標，全部位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆。

按螺絲帽供應商的資料，螺絲頭只可最多外露兩個扭紋：以及螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。

不達標螺絲帽情況： 測試螺絲帽位置 外露扭紋數目 扭入螺絲帽的長度(毫米) 東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部 1至2 31.61 東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部 8至9 6.22 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 2至3 34.91 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 3至4 29.65 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 2至3 34.32

沙中線紅磡站工程接二連三被揭醜聞，政府與港鐵早前決定鑿石屎檢驗工程質量，並於本月10日開始鑿牆，以就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；同時，因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵公司有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查。