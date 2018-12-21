【沙中線】陳淑莊引消息：再多兩枝鋼筋不合格　一枝只扭入6毫米

沙中線紅磡站工程問題屢被揭醜聞，港鐵同意鑿開石屎檢查，港府證實，首批抽驗的3支鋼筋全部不合標準。 立法會鐵路事宜小組委員會成員、公民黨立法會議員陳淑莊今日（21日）引述消息指，隨機抽驗期間再發現多兩枝鋼筋不合格，其中一枝僅扭入6毫米，較正常的44毫米少近38毫米，幅度達86%，陳淑莊表示感震驚。

沙中線紅磡站工程施工質量屢被揭有問題。（資料圖片）

運輸及房屋局已證實沙中線紅磡站東西走廊B區月台層板，且3枝鋼筋螺絲帽外露多於2個扭紋，扭入螺絲帽長度分別為29毫米、34毫米以及34毫米，較正常的44毫米少最多15毫米，幅度達34%。

不過，鋼筋問題實際上可能更差。陳淑莊在電台節目上表示，收到消息指，隨機抽樣過程中，再多兩個地方的鋼筋不合格，扭入螺絲帽長度分別只有31毫米和6毫米，至於涉及的鋼筋是否被剪短，陳淑莊未能確認。

政府應思考最終是否拆月台

扭入螺絲帽長度首現單位數，陳淑莊指感到震驚，認為政府不能再簡單交代，反而盡快調節抽樣數目，甚至要思考最終是否要拆卸月台。

另外，紅磡站工程獨立調查聆訊披露，禮頓獲供應多達38.5萬個螺絲帽，陳淑莊指，港鐵只接受當中約4萬個螺絲帽，即近9成螺絲帽的質素未能確認，憂慮影響整體安全。

對於陳淑莊的消息，資深土木工程師倪學仁坦言是預科之中:「中科提供的相片都看到，有些他們理不到就算數，再看禮頓與金門接口的隧道，一打開，全部都無駁到。」

倪學仁認為需要鑿開更多地方檢驗，而方式不只使用超聲波，還需將鋼筋扭出來：「為何擰不到或擰這麼少，第二有否剪短鋼筋的痕跡保留下來，大家才能知道確實情況為何。」他又指，現時港鐵都對超聲波檢測提出疑問，所以鑿開更大地方，從而扭出鋼筋檢測，便可確認超聲波結果是否與實際情況吻合。