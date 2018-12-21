【沙中線】陳帆稱倘開鑿檢視發現有安全問題　會進行加固

沙中線紅磡站自本月10日展開開鑿檢驗後，運輸及房屋局兩度發新聞稿公布，鑿開的五枝鋼筋的結果均未能達標。 運輸及房屋局局長陳帆今日下午見記者，表示港鐵與政府就紅磡站全面評估策略建議，分開3個階段，東西走廊、南北走廊以及東面連續牆開鑿位置至少有80個位置，且會讓168枝鋼筋外露，惟目前有關開鑿石屎檢驗仍進行中，形容「數量只是一個開始」，政府將與港鐵緊密聯繫，倘開鑿檢驗有最新進展，將適時向外發布資料；他又指，倘發現有安全問題，會進行加固。

運房局局長陳帆表示，倘開鑿檢驗有任何最新進展，將會適時向外發布。(余俊亮攝)

運輸及房屋局自本周三（19日）首度承認，港鐵展開沙中線紅磡站首個鑿檢期間，一組3枝鋼筋扭入螺絲帽均不達標，分別為29毫米、34毫米以及34毫米，且扭紋外露2至4個，未能達螺絲帽供應商至少須扭入40毫米以及最多外露兩個扭紋的標準，而涉事地點為東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部。

運房局今（21日）再度證實，東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部，有2枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽不達標，是次扭入長度分別為31.61毫米及6.22毫米，且其中一枝鋼筋螺紋外露更達8至9個。

運房局局長陳帆今日下午見記者表示，政府目前就港鐵開鑿的5枝鋼筋已透過新聞公告交待細節，加上目前工地仍進行開鑿石屎檢驗，形容「數量只是一個開始」，故會與港鐵緊密合作，倘有任何發現及新進展將適時向外公布；他續指，倘發現有安全問題，會進行加固。