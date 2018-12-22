公營房屋長年不達標　調高供應目標將淪為「空談」？

運輸及房屋局今日公布《長遠房屋策略》2018年周年進度報告，決定於未來10年，將公私營房屋比例由六四比轉為七三比，公營房屋供應目標由過去28萬伙，增至31.5萬伙。然而，即使過去供應目標相對較低，但公營房屋供應卻長年不達標，相反私營房屋卻屢「超標」。在目標調高的情況下，意味日後達標難度或更高。 雖然運房局局陳帆曾解釋，為滿足目標，現時政府已積極作土地拓展，未來亦會繼續覓地等。不過，民主黨立法會議員尹兆堅批評，新長策已淪為「皇帝的新衣」，即使調高目標，但由於土地供應不足，未來10年根本無法追上房屋短缺的缺口。

運輸及房屋局發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，其中公營房屋仍欠6.7萬個單位的建屋土地。（盧翊銘攝）

公營房屋多年不達標

政府於2014年尾公布新的《長遠房屋策略》，是自1998年以來首份在房屋方面的長遠策略性文件。然而，除了出租公屋和綠置居於18/19年度，稍稍高出目標約500伙外，多年來公營房屋卻無一次達標。在出租公屋的實際供應量中，16/17年度甚至比目標少約8,700多伙。

私樓供應量多年超標完成

不過，私樓供應量卻持續達標，由2014/15年開始，連續數個財政年度都超標完成，2017/18年度更「超標」約7,500伙。

特首林鄭月娥宣布將9幅私樓地撥作公營房屋發展，其中一幅土地位於安達臣道石礦場，屬於18/19年的賣地計劃中。不過，根據該年度的賣地計劃，私人住宅土地料可供應2.551萬伙，若扣減該述土地，可供應單位將減至2.411萬伙，仍然高於1.8萬個供應目標。

尹兆堅：增加公營房屋量如「篤數」

民主黨立法會議員尹兆堅批評，縱使現時公私營房屋比例調為7：3，但比例更改後，公營房屋的需求將由原來的28萬伙，升至31.5萬伙，供應缺口高達6.7萬伙，他批評陳帆隻字不提如何拉近差距。

他又指，未來5個年度（2018/19至2023/24年度）的公營房屋供應量為9.7萬個單位，即代表2024至2029年的5年內，政府要提供接近15萬伙單位，批評陳帆指增加公營房屋量猶如「篤數」。

他續指，政府將「綠置居」列為公營房屋，惟綠置居本質與居屋類同，不明為何要納入公屋一項。他認為，政府將公營房屋用地的住用地積比率增加最多三成的建議，仍是杯水車薪，直接做法仍是透過全面收回粉嶺高球場，及引用《收回土地條例》回收閒置農地，大幅增加中、短期建屋土地供應。