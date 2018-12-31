【消委會】主席黃玉山臨別感言　狠批財務公司鼓吹年輕人借貸消費

將於明日(1月1日)卸任消費者委員會主席的黃玉山教授，當談及聽到借貸廣告總有「借錢梗要還，咪俾錢中介」這句「警示」時，便會無名火起。 他批評，這類廣告鼓吹年輕人借貸消費，以致他們欠下一身債，毀了家庭，作為大學校長的他對此十分關注。而消委會已展開針對財務公司貸款的研究，料在2019年中完成。 這些貸款年息可逾30厘，十分嚇人。黃玉山透露，聽聞有傳以5,000萬元起家的財務公司，十多年間便賺了約百億元。

黃玉山教授（左三）上周六（29日）出席該會尖沙咀服務中心啟用儀式，是最後一次以主席身份出席消委會活動。（倪清江攝）

資深大律師林定國明起接掌消委會

黃玉山出任消委會主席六年，在元旦起便會交棒予資深大律師林定國。2014年他任科大行政副校長時，獲公開大學校董會羅致任校長時，未有因成為一校之長即辭去消委會主席，及後兩度續任，至今滿六年限期才退下。

他指，消委會工作不太忙，委員各有分工，如輪流主持《選擇》月刊發布會，因此自己應付得來，覺得這工作有挑戰性和有意義。

他更笑言，有一次被的士司機認出，對方連忙向他投訴消費問題。

黃玉山教授稱，任何最開心是政府就「3.5條」保障消費者權益的法案立法。（倪清江攝）

強制性冷靜期條例立法只「半條」

回顧任內「成績表」，黃教授說，成功推動政府就「3.5條」保障消費者權益的法案立法。「3條」已立法的法例為《一手住宅物業銷售條例》、《競爭條例》和《商品說明（修訂）條例》，尚餘的「0.5條」是設立強制性冷靜期條例，政府已交立法會討論，他稱商務及經濟發展局局長邱騰華支持立法，因此可說是「0.5條」。

消委會歷年發表不同研究，推動保障消費者權益。黃教授形容最初的研究是「粗獷型」，做街市價格行情比較；其後不少研究都能引領社會討論，「消委會是金漆招牌，研究有可信性！」

黃王山教授擔任消委會主席六年，將於明日卸任。（倪清江攝）

他在訪問中透露，正進行多項研究，其中借貸研究預計明年中完成，主要是針對財務公司的借貸方法及實際年息等。他提到現時借貸廣告必有「借錢梗要還，咪俾錢中介」一句，如同財務公司的免責聲明，對此做法不表認同。

鼓吹年輕人借錢 終毀不少家庭

刻下借貸廣告強調不用現身就可借到錢，免手續費、又有回贈，更有的宣傳借錢還卡數，甚至借錢消費，總鼓勵他人借錢。

作為大學校長的黃教授，狠批這種教人先使未來錢的手法，令年輕人易受影響。「從教育角度我係好緊張，後生仔一畢業得萬幾元收入，想買很多東西，現在借錢容易，不夠就去借，遺害性好大。」他指，不少家庭問題由此而生，如子女無法還錢，最終導致家庭破裂。

黃玉山教授現為公大校長，因此他對年輕人借貸消費甚為關注。(資料圖片／盧翊銘攝)

傳有財務公司十多年間賺百億

消委會總幹事黃鳳嫺指出，財務公司的實際年利率往往達到30多厘。黃教授透露，傳有一間「好出名」財務機構由5,000萬元起家，十多年間已賺數十億元、甚至有傳達百億元。

消委會不是無聲的無牙老虎

消委會目前沒有執法權力，但對於違規不改的公司，可以公開點名，不少黑店之後都結業。黃教授強調，消委會着重倡議保障消費者，雖沒有海關執法權，但不是一隻無聲的無牙老虎，「我們是無牙，但會嗌！」

今年有六期《選擇》月刊都需加印，包括本月中出版的12月號。（倪清江攝）

拆解平價貨媲美貴價貨

近年印刷媒體走下坡之際，每月出版、售價12元的消委會《選擇》月刊，卻逆市暢銷。黃玉山透露，今年十二期中，有一半都需加印，因不時刊登的研究結果甚受注目，包括蜜糖、保暖衣、港女煲、易潔鑊研究，多是發現平價貨效果媲美貴價貨。

《選擇》每期出版二至三萬本，由於比不少雜誌暢銷，藝人都肯免費為消委會拍攝封面。他承認產品研究結果表較為複雜，不利閱讀，未來會研究更佳展示方法，但會保留評分制度，以便消費者參考。

黃教授特別記得進行蜜糖研究的源起，「市面有些賣千元一樽，貴到令人不明白，因此好奇做研究。結果發現，這些蜜糖療效只是高平價產品少少，但就貴很多。」他承認，一分錢一分貨，但指貴價產品往往花大量金錢在推廣和包裝方面而已；而一些公司則選擇以較低價進入市場，因此才會出現「平嘢都有好嘢」情況。