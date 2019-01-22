【三隧分流‧拆局】撤議案以時間換空間　傳向建制「送禮」換支持

政府繼上周五「跪低」，引入就業補助金消弭社會對調高長者綜援年齡的不滿，今日（22日）亦暫緩將三隧分流無約束力議案提交立法會。三隧分流的「衝鋒車」急轉彎，政府究竟有何盤算？ 政圈普遍估計，林鄭政府想以時間換空間，押後表決無約束力議案，然後在這段期間研究在原方案以外，滿足建制派的某些訴求，例如答允增設更多巴士轉乘站、西隧巴士隧道費減免等，向建制派「送禮」換取支持。亦有有建制派評估，倘建制派態度強硬，政府會等中環灣仔繞道開通暢順後，令三隧自動分流，屆時索性讓三隧分流方案「自然死亡」，毋須提交上立法會踫釘子。

（張浩維攝）

政府推出三隧分流方案，一直指沒有調整空間，直至今日仍上電台推銷方案，稱還有二十四小時游說議員，會努力到最後一刻，但到下午形勢急轉直下，召開記者會宣佈暫時抽起議案。運房局局長陳帆稱，因料不獲足夠票數支持，為尊重議會，決定先抽起議案，未來一兩個月會「求大同、存小異」，再游說議員支持，但強調方案經專家顧問分析，已是「最好」，調整空間「幾乎係零」。

有建制派解讀陳帆的說話，「求大同存小異」或意味着政府會以不調整三隧分流加減價幅度為前提，滿足議員其他訴求，如巴士轉乘站、西隧巴士隧道費減免等，換取議會支持。甚至有政界人士說，「民建聯現在一定有向政府攞嘢，陳帆正在研究中。」該人士指，在三隧分流方案以外「派禮」給建制派大黨，最有可能達到陳帆所講的「求大同、存小異」效果，因為表面上普羅市民也受惠，建制派有下台階通過方案。

亦有分析指，政府突然撤回動議，可能是想爭取最後一絲機會。在原議案原封不動下，與其白白看着議案被否決，不如靜心觀察中環灣仔繞道通車後成效，再作游說，加上西隧一旦加價，或會令三隧分流方案增加吸引力。該人士又建議政府吸納體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國的修正案，促請政府在西隧專營權屆滿前，就三條過海隧道收費進行研究及檢討，以便日後可全面降低和豁免部分隧道收費，並進一步調節交通流量，減少車輛帶來的污染及改善過海交通的擠塞情況，至少讓建制派有理由支持。

有泛民中人指，最近長者綜援風波等事件，政治形勢不佳，若以時間換取空間，屆時估計民建聯會離席不投票，令支持門檻降低。而泛民當中「唔係冇票」，預料最佳會有4至5票支持三隧分流方案，有機會獲通過。