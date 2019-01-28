【沙中線】聆訊時一度激動　潘焯鴻認「狂躁」：堅信會水落石出

沙中線聆訊即將踏入尾聲，預計周二（29日）結案陳詞後便完結。被視為「吹哨者」的中科董事潘焯鴻接受《香港01》的專訪，回顧事件被揭發至今「一直都係預計之內，從來無懷疑過不會水落石出」。惟他透露，事件未曝光的三年前，經營的生意承受了不少壓力，但敢作敢為的他未有退縮，再大的衝擊依然相信香港會有一絲生存空間「我使乜驚佢」。

潘焯鴻以聖經故事「大衛對戰哥利亞」，形容中科於庭上猶如大衛向大機構（哥利亞）擲石頭。（張浩維攝）

潘焯鴻霎時由原本寂寂無名，搖身一變成為鎂光燈焦點。逆流而上，他憶述早於2015年，經已面對着大大小小的壓迫，「我個人收啲WhatsApp都唔少，我完全無理，你咪嚟囉！」

他的公司亦同樣遭受牽連，生意額由每年3億元跌至7,000萬元，原本已成功投標港鐵，以及大型建築公司的某些項目都被無故撤回。惟他貫徹始終，「我第一日願意企出嚟講呢件事，就從來唔相信有人可以壓制到我，或用任何方法事情扭曲咗」。其後，政府成立紅磡站獨立調查委員會，展開聆訊調查事件，並決定鑿牆檢驗施工質量，目前公布的檢測結果，顯示39枝鋼筋螺絲帽接駁未達標，「證明我講嘅嘢唔係百分百準確，都90%準確」。

自沙中線醜聞去年被揭發，潘焯鴻霎時由原本寂寂無名，搖身一變成為鎂光燈焦點。（資料圖片 / 林若勤攝）

「律師問來問去三幅被」

聆訊歷時44天，潘焯鴻以事實證人身份出庭作供。事件中，分判商中科是唯一指控沙中線工程問題的關鍵涉事方，潘的證供被各方代表律師反覆盤問了六天，期間一度情緒激動，向委員會主席表示「如果覺得我唔係幫助緊獨立調查委員會，你可以即刻叫我走；點解我哋要嘥咁多時間，獨立調查委員會唔係好多時間咋喎」。

事隔兩個多月，潘焯鴻說最初打算以謙虛的態度作供，惟發現有律師「無料到、問來問去三幅被」，故唯有改以挑戰性態度回應。

潘焯鴻以事實證人身份作供了六天，期間情緒一度激動，被委員會勸喻冷靜點。(資料圖片) 自認要求甚高 近乎狂躁 聆訊期間同時上演了一段小插曲，有中科員工出庭作證，被政府代表律師問及潘焯鴻的為人以及潘有否讚揚他「叻仔，做得好」，該員工回應「潘生係個好惡嘅人嚟嘅， 我得到佢嘅誇獎，呢三年嚟都係一隻手指內都會數得到」，其後更立即反問律師「我老闆聽唔聽到」，引起庭上眾人大笑。 潘焯鴻剖白，工作期間非常瘋狂，可以用「狂躁」形容，因他對每件事的要求甚高，且一定會堅持到底、不會放手，故笑言自己性格「趕走咗好多員工，留得低嘅都係好人」。他又舉例，指自己沒有吃午飯的習慣，故中科每日中午舉行飯盒會議，「員工有十幾分鐘食飯，食唔晒就唔使食㗎啦」，惟背後用意是希望對員工嚴厲，令他們進步「將來佢哋去邊都站得住腳」。

投身建築界逾廿多年，潘焯鴻認為沙中線事件是業界「汰弱留強」的轉捩點，同時亦是反思如何提升建築質素的好時機。

而聆訊即將完結，潘焯鴻坦言整個審訊過程毫不輕易，遇到很多挫折及人情冷暖，「只係睇文件都已經壓到抖唔到氣」。他感謝不少人的支持及鼓勵才能走到至今，他認為，紅磡站仍有很多疑團，委員會的職權範圍或未能解決，但會為香港人繼續查找事件。