【沙中線】警方複檢6組鋼筋　4肥佬變合格　揭超聲波檢測法誤差大

沙中線紅磡站獨立調查委員會今（29日）下午續訊，禮頓和港鐵的代表律師，公開警方取走部分已用超聲波方法檢測不合格的鋼筋和螺絲帽複檢，發現原本非破壞性的「陣列式超音波檢測方法」誤差大，四個樣本由不合格變合格。

代表港鐵的資深大律師翟紹唐，認為非破壞性測試「陣列式超音波檢測方法」不準確，要小心審視。（盧翊銘攝）

警取六鋼筋樣本 其中四個無連接螺絲帽

代表禮頓的資深大律師石永泰指出，得悉紅磡站現進行鑿牆檢驗期間，警方取走了部分鋼筋螺絲帽，以作取證及量度涉事絞牙的長度，其中兩個為無連接螺絲帽的鋼筋，路政署公布為無法量度。

四樣本肥佬變合格

代表港鐵的資深大律師翟紹唐其後於庭上，承認警方取走了六個組裝的鋼筋絞牙以及螺絲帽，並就扭出鋼筋絞牙量度實際長度，發現當中四個取走的樣本，與路政署公布的鑿檢結果存有矛盾，最極端的一個樣本存有11毫米誤差，故他一度表示，檢驗鋼筋扭入的非破壞性測試「陣列式超音波檢測方法」不準確，要小心審視。

同時，上述提及的4個樣本扭入長度，原先全部均低於政府訂定的37毫米標準，惟將其扭出量度後，全部由「肥佬」變成合格。

代表禮頓的資深大律師石永泰指出，得悉紅磡站現進行鑿牆檢驗期間，警方取走了部分鋼筋螺絲帽，以作取證及量度涉事絞牙的長度。（盧翊銘攝）

揭非破壞式檢測方法誤差大

翟紹唐於庭上進一步解釋，警方近日取走了6個鋼筋螺絲帽組合，並將鋼筋絞牙扭出，以漆油標示外露的絞牙後，遂量度實際扭入螺絲帽絞牙的長度。當中發現，4個樣本原本以「陣列式超音波檢測方法」，其扭入長度分別為33.98、28.79、34.91以及29.65毫米，但其後警方將其扭出後，實際的量度數據則介乎39至40毫米，而其餘2個樣本則屬於鋼筋與螺絲帽未連接的情況。

根據數據顯示，最極端的一個樣本為鋼筋扭入長度由原本28.79毫米，惟警方量度的數據則為40毫米，相距逾11毫米。故翟一度表示「證明陣列式超音波檢測方法係唔啱」，應小心審視路政署目前的紅磡站開鑿所公布的結果，同時亦指沒有證據顯示涉事鋼筋被剪。

沙中線紅磡站目前正以非破壞式的超聲波方法，檢測鋼筋扭入螺絲帽，警方再取出部分樣本複檢。（資料圖片 / 羅君豪攝）

四個不合格變合格樣本 詳細資料： 編號 位置 外露絞牙 政府量度長度（毫米） 警方扭出後量度長度（毫米） 1 東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部 0 33.98 39 2 東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部 1-2 28.79 40 3 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 2-3 34.91 40 4 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 3-4 29.65 40 資料來源：沙中線聆訊 註：政府合格標準為37毫米

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