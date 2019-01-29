【沙中線】委員會結案陳詞　質疑潘焯鴻自創對話　政府隨意定標準

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（29日）踏入結案陳詞最後一天，代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott結案陳詞，指中科的證供「一般而言不可靠」，因中科董事潘焯鴻曾於庭上的證供，與港鐵、禮頓多名高層有出入，認為他們不可能都說謊，因此認為潘「所作的對話都是自己製造出來」。委員會代表律師又質疑，政府隨意制定鋼筋扭入螺絲帽37毫米的標準。

沙中線聆訊結案陳詞：

委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準

中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話

泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸​

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott結案陳詞，指中科的證供「一般而言不可靠」。（盧翊銘攝）

「潘焯鴻所作對話時自己製造出來」

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott結案陳詞，指中科的證供「一般而言不可靠」，因中科董事潘焯鴻曾於庭上供稱，多名港鐵及禮頓代表提及工程涉剪鋼筋，惟涉事人士包括時任港鐵總監黃唯銘、禮頓地盤總監Khyle RODGERS及總經理Karl Speed等，均一概否認，故認為他們不可能說謊，故唯一能做的結論便是潘「所作的對話都是自己製造出來」，更稱這是唯一的客觀結論。

質疑政府隨意定扭入37毫米標準

對於鋼筋絞牙扭入螺絲帽的標準，Pennicott認為政府訂立的37毫米標準是「隨意定」，解釋政府給予「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲帽的扭入程度3毫米的容差，惟表示上述的非破壞性檢驗方法根本未能證實是否準確，且背後沒有計算支持說法，加上至今各涉事方的專家證人均有不同標準，故對於政府定期公布的結果，大眾會視鋼筋扭入37毫米以下便是不達標「係好失敗」，重申所有的標準數字都是「任意去定」。

Pennicott續指，是次委員會的成立與以往公眾聆訊不同，解釋過去的調查委員會如南丫海難、鉛水事件是經已發生，惟是次成立委員會是基於完全未經證實的指控以及傳媒就工程指控的報道，故聆訊過程十分靈活，且調查方向更由原本的剪鋼筋指控，轉至後期各涉事方的專家證人對鋼筋螺絲帽扭入標準不一。惟Pennicott承認，至今仍有不確定的地方。

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott質疑潘焯鴻（右）證供的可信性。（盧翊銘攝）

質疑部分人士受訪誤導

同時，就剪鋼筋的指控有否證據佐證是「比較棘手及相對重大」，故認為委員會應重新檢視所有證據、供詞及相片，並一併考慮紅磡站的開鑿結構，以評估結構是否安全。惟Pennicott認為，至今所有涉事方都沒有質疑結構不安全，只是港鐵及中科的專家證人認為，有需要進一步計算結構，並以觀望態度（wait and see）檢視所有結果及證據。

至於傳媒不斷報道沙中線以及委員會的消息，Pennicott稱絕大部分的報道均屬公道及準確，但強調有個別人士、從政人士發出的新聞稿或接受的訪問是「完全不準確、有誤導成份及不負責任」，故委員會多次受相關言論影響及直接損害了他們工作。

委員會聆訊歷時46日，今日為最後一天。（資料圖片）

法官：委員會律師非最後報告

委員會主席夏正民於聆訊完結時，指出公眾或對委員會代表律師與委員會的關係，解釋委員會代表律師的工作是負責整合所有證據，故即使其結案陳詞有相關看法，並不代表委員會最終會採納，重申負責撰寫報告的只有委員會主席及成員Peter Hansford，故會保持委員會的獨立性。

委員會聆訊歷時46日，今日終於完結，預計下月26日將向政府提交報告。