【沙中線】超聲波檢測鋼筋長度誤差近三成　議員：40多日是假測試

港鐵沙中線紅磡站工程於去年中起接連傳出醜聞，港鐵就此於去年底鑿開石屎檢驗，至本月28日，已公布了121枝鋼筋的檢驗結果，並發現有42枝未達標。不過，昨日（29日）在沙中線紅磡站獨立調查委員聆訊中，卻揭露原本的超音波檢驗方式結果有誤，警方扭出鋼筋複檢後，發現4個樣本由「肥佬」變成合格。 公民黨立法會議員陳淑莊今日（30日）於立法會上批評，原來檢驗結果的誤差可高達11.2毫米，而非最初指的3毫米，直指檢測了40多天，但「原來個測試係假，個結果可以唔啱架！」運輸及房屋局局長陳帆解釋，3毫米的誤差是經過實驗室驗證，正與港鐵、專家深入了解情況。 陳帆將在今日下午4點，就沙中線紅磡站擴建工程問題，舉行記者會。

公民黨立法會議員陳淑莊批評，超聲波檢測方法誤差大，原來40多日測試是假的。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港鐵自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，其中港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」，以確認螺絲頭扭入螺絲帽的長度，當時聲稱誤差為3毫米。不過，昨日代表港鐵的資深大律師翟紹唐於沙中線聆訊透露，早前警方取走了6個組裝的鋼筋絞牙以及螺絲帽，並將之扭出，量度實際長際。結果發現，4個原本不合格的樣本，由原先全部均低於政府訂定的37毫米標準，全數變成合格。

陳淑莊表示，根據原本結果，東西走廊C3區月台層板的不合格率原本為41.9%，但直言：「原來（結果）可以丟晒！」她表示，原來3毫米誤差的說法並不準確，根據警方複檢，誤差竟可高達11.2毫米，批評40多天來的檢驗，「原來個測試係假，個結果可以唔啱架！」

對於沙中線紅磡站，用超聲波方法檢測鋼筋扭入螺絲帽的誤差大，運輸及房屋局局長陳帆指，正了解檢測方法。（余俊亮攝）

陳帆：正與港鐵、專家深入了解

陳帆回應解釋，港鐵提出超聲波檢驗時，政府曾嚴肅考慮，當中3毫米的誤差標準，是經過實驗室多項驗證，當時鋼筋曾模擬現場情況，埋在混凝土下測試；又在承受拉力、壓力下量度，強調是經多種驗證下，方得出3毫米的誤差。他續稱，政府正與港鐵、實驗室和相關專家深入了解，並在查找原因及跟進。

至於沙中線通車日期，陳帆表示，仍與港鐵研究局部通車的可性，但需嚴謹分析，考慮信號系統、承載力等因素，強調政府「仍在努力，未放棄」。

四個不合格變合格樣本 詳細資料： 編號 位置 外露絞牙 政府量度長度（毫米） 警方扭出後量度長度（毫米） 1 東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部 0 33.98 39 2 東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部 1-2 28.79 40 3 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 2-3 34.91 40 4 東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部 3-4 29.65 40 資料來源：沙中線聆訊 註：政府合格標準為37毫米

沙中線聆訊回顧系列：

系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？

系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震

系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎​

系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假

結案陳詞：

委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準

中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話

泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸​

政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任

港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明