【沙中線】超聲波檢測鋼筋長度誤差近三成　議員：40多日是假測試

港鐵沙中線紅磡站工程於去年中起接連傳出醜聞，港鐵就此於去年底鑿開石屎檢驗，至本月28日，已公布了121枝鋼筋的檢驗結果，並發現有42枝未達標。不過，昨日（29日）在沙中線紅磡站獨立調查委員聆訊中，卻揭露原本的超音波檢驗方式結果有誤，警方扭出鋼筋複檢後，發現4個樣本由「肥佬」變成合格。
公民黨立法會議員陳淑莊今日（30日）於立法會上批評，原來檢驗結果的誤差可高達11.2毫米，而非最初指的3毫米，直指檢測了40多天，但「原來個測試係假，個結果可以唔啱架！」運輸及房屋局局長陳帆解釋，3毫米的誤差是經過實驗室驗證，正與港鐵、專家深入了解情況。
陳帆將在今日下午4點，就沙中線紅磡站擴建工程問題，舉行記者會。
公民黨立法會議員陳淑莊批評，超聲波檢測方法誤差大，原來40多日測試是假的。（資料圖片 / 余俊亮攝）
港鐵自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，其中港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」，以確認螺絲頭扭入螺絲帽的長度，當時聲稱誤差為3毫米。不過，昨日代表港鐵的資深大律師翟紹唐於沙中線聆訊透露，早前警方取走了6個組裝的鋼筋絞牙以及螺絲帽，並將之扭出，量度實際長際。結果發現，4個原本不合格的樣本，由原先全部均低於政府訂定的37毫米標準，全數變成合格。
陳淑莊表示，根據原本結果，東西走廊C3區月台層板的不合格率原本為41.9%，但直言：「原來（結果）可以丟晒！」她表示，原來3毫米誤差的說法並不準確，根據警方複檢，誤差竟可高達11.2毫米，批評40多天來的檢驗，「原來個測試係假，個結果可以唔啱架！」
對於沙中線紅磡站，用超聲波方法檢測鋼筋扭入螺絲帽的誤差大，運輸及房屋局局長陳帆指，正了解檢測方法。（余俊亮攝）
陳帆：正與港鐵、專家深入了解
陳帆回應解釋，港鐵提出超聲波檢驗時，政府曾嚴肅考慮，當中3毫米的誤差標準，是經過實驗室多項驗證，當時鋼筋曾模擬現場情況，埋在混凝土下測試；又在承受拉力、壓力下量度，強調是經多種驗證下，方得出3毫米的誤差。他續稱，政府正與港鐵、實驗室和相關專家深入了解，並在查找原因及跟進。
至於沙中線通車日期，陳帆表示，仍與港鐵研究局部通車的可性，但需嚴謹分析，考慮信號系統、承載力等因素，強調政府「仍在努力，未放棄」。
四個不合格變合格樣本 詳細資料：
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編號
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位置
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外露絞牙
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政府量度長度（毫米）
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警方扭出後量度長度（毫米）
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1
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東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部
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0
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33.98
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39
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2
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東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部
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1-2
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28.79
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40
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3
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東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部
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2-3
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34.91
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40
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4
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東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部
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3-4
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29.65
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40
資料來源：沙中線聆訊
註：政府合格標準為37毫米
沙中線聆訊回顧系列：
系列之一 各專家鋼筋扭入安全標準不一 龍門任搬？
系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震
系列之三 剪鋼筋爭議各執一詞 原因、數量仍然是謎
系列之四 港鐵後補螺絲帽核對紀錄 被質疑等同造假
結案陳詞：
委員會結案陳詞 質疑潘焯鴻自創對話 政府隨意定標準
中科結案陳詞 潘焯鴻被多方夾擊 性格差不代表講大話
泛迅結案陳詞 強調紮鐵工人已盡全力 發生剪筋屬不幸
政府結案陳詞斥港鐵五大不足 禮頓企業傲慢、推卸責任
港鐵結案陳詞 指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意
禮頓結案陳詞 斥潘焯鴻利用傳媒打游擊 當委員會透明