【豬年2019】過年當造生果要點揀？　香味背後隱藏的竟然是...

豬年將至，不少人會買當造生果以招呼親朋戚友。近年港人喜歡食日本生果，如士多啤梨、靜岡蜜瓜、香印提子及水蜜桃等，不過想挑選又大又靚的生果則大有學問，原來開箱後味道香濃不一定是好事，提子上有白色的粉末亦非「發霉」。究竟貴價生果，點揀好？

廖偉光指，不時會採購又大又靚的特別生果，形容是「視覺上靚」，吸引客人「打卡」。（洪嘉徽攝）

農曆新年，不少家庭會購買年花以增添節日氣氛，也會購買新鮮的生果招待親朋戚友，當中不少人會選擇「既體面又好味」的日本生果，甚至可作用送禮。

有近三十年採購生果專家、一田百貨採購部經理廖偉光認為，日本的生果品種多樣化，且規格嚴謹又鮮甜，故愈來愈受港人青睞。

打開果箱氣味濃烈 暗示：差不多夠鐘

然而，一般人打開生果箱時聞到濃烈氣味，會以為是生果處於新鮮期，可以慢慢進食。有約30年採購生果經驗的廖偉光卻指，如士多啤梨散發出濃郁香味，原來是在暗示牠「差不多夠鐘」：「話你知要快啲食了，就爛㗎啦。」

至於要如何挑選新鮮生果，他就有以下「貼士」：

1. 士多啤梨：果葉全青色必定新鮮，果身漲卜卜猶如雞心形狀，及表皮光澤最靚；但發現生果呈暗啞，有瘀傷，果葉帶黃則一般。 2. 蘋果：若彈一彈果身帶清脆聲音，及墜手，口感會較爽；若聲音低沉則是肉質較粉，水分也會少些。 3. 蜜入蘋果：口感偏甜，而透明的糖芯常被人誤會是爛掉，但其實是蘋果在冬天儲存營養時形成的靜態，該形態放久後會消失，故購買後應盡早食用。 4. 西瓜：拍下瓜身應是清脆而偏低音較好。若是清脆聲，或會出現果肉較生；果肉起沙則是低沉聲音，而瓜內透心會呈現「撲撲聲」，拍下瓜身未有太震，則是瓜內有爆開、空心。 5. 提子：皮上的白霜是其天然果粉，愈多果粉代表愈新鮮，而白霜會隨著生果放置的時間拖長，而逐漸消失。 6. 車厘子：果肉要「實淨」且飽滿，梗要青色。

日本出產的士多啤梨質素甚高，不同產地的品種口感也不同。（洪嘉徽攝）

蘋果、士多啤梨、車厘子農曆年前後當造

蘋果、士多啤梨及車厘子都在農曆新年前後當造，而過年果籃則注重寓意「大富大貴」。廖偉光表示，由於果籃分量較大，一般難以短期內進食完畢，故不能選擇太靚、太熟的生果，「芒果唔好成個黃色；士多啤梨就唔好全紅熟嗮，要揀啲硬身嘅；橙就要漲卜卜，唔好皺皮；香蕉都唔好全黃色，揀啲青黃色可以慢慢食，否則就要一次過食嗮。」

果籃的生果數以雙數為主，他更說笑：「送俾新婚夫婦就唔好有梨，有分離意思；醫院探病就唔好有瓜類，想人『瓜』咩。」