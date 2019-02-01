【沙中線】盧偉國：調查委員會處理「最合邏輯」　對港鐵感失望

行政長官林鄭月娥昨日（31日）宣布，擴大紅磡站獨立調查委員會的職權範圍，將在紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處發現的新問題納入調查範圍內，並表示經已向委員會主席夏正民提出相關事宜。工程界經民聯立法會議員盧偉國今日（1日）於電台訪問中表示，由於目前獨立調查委員會正處理同一工程的施工問題，轉交其處理是「最合邏輯、自然的想法」，相信大眾對委員會的結論有所期望及信心。

工程界立法會議員盧偉國今日（1日）於電台訪問中表示，由於目前獨立調查委員會正處理同一工程的施工問題，轉交其處理是「最邏輯、自然的想法」。（資料圖片）

盧續說，立法會機制過程非常漫長及曠日持久，現時最重要為工程中的問題找出答案及真相，以及對此所作的建議，再可以作下一步能否通車等決定，故是否繼續支持由立法會運用權力及特權法調查事件，留待法院有所決定後才作定。

港鐵對四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，連續兩日有不同解說，昨日則解釋指未曾簽署有關文件，盧偉國認為，港鐵作為監管工程的主要一環，簽署品質監察文件的基本流程已有所缺漏，同時未能清楚交待有否為表格作簽署及其原因，對港鐵的做法非常失望，責無旁貸，實在不能原諒。

沙中線紅磡站工程醜聞不斷，日前再被揭紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。