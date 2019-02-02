【沙中線】張建宗：用特權法調查事件是架床疊屋、意義不大

港鐵沙中線紅磡站施工醜聞越揭越多，最新更爆出大量施工文件缺失。政務司司長張建宗出席商台節目時表示，現階段毋需引用權力及特權條例調查，現時已經有有效的機制跟進沙中線工程一事，如再以權力及特權條例調查事件是「架床疊屋，意義不大」，應給予調查委員會空間及時間，讓他們先完成工作。

政務司司長張建宗表示不要揣測何時能夠通車，應先確保沙中線的結構、操作安全。（資料圖片／林若勤攝）

張建宗出席商台節目《政經星期六》時表示，2018年是「運輸的豐收年」，包括西九龍站高鐵通車，港珠澳大橋及上月初的中環灣仔繞道通車，三大交通基建皆在去年落成。主持人隨即指出交通基建亦存在很多問題，並指沙中線近日被發現文件記錄不齊全，亦有新發現的工程問題，並引述有立法會議員認為應以權力及特權條例調查沙中線工程一事。

以權力及特權條例調查事件是「架床疊屋，意義不大」

張建宗表示，由夏正民法官領導的獨立調查委員會已進入總結的階段，但鑑於最近發生的事件，政府亦擴寬調查委員會的職權範圍，亦會盡快在行政會議討論此事，認為現階段毋需引用權力及特權條例調查，已有有效的機制跟進沙中線工程一事。被問到有議員認為以權力及特權條例調查事件有補足作用，張建宗則回應應給予調查委員會空間及時間，讓他們先完成工作，如再以權力及特權條例調查事件是「架床疊屋，意義不大。」

他形容整件事是不幸，政府會嚴肅跟進此事，又認為港鐵在此事上是責無旁貸，有責任做好監管工作。他強調應「向前望」，將來如何避免同類型事件發生，直到2月底調查委員會向行政會議提交中期報告時，會有更明確的方向跟進沙中線工程一事。他指，現階段仍在進行調查，要尊重委員會，不能說太多。

至於沙中線需延誤多長時間，何時能夠通車，張建宗表示不要揣測，強調「安全第一」，應先確保沙中線的結構、操作安全，又認為不應設下硬指標，訂立通車時間或局部通車時間，指不能容許因早通車而安全不達標。

