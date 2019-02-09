【流感高峰】新年後首工作天　近6000人到急症室求診　10公院爆滿

三天新年假期過去，昨天是新年後首個工作日，公立醫院服務回復緊張。醫院管理局公布昨日（8日）公立醫院服務使用數據，昨天全日有5,979人次到急症室求診，較前天微增93人次，當中有1,114人經急症室轉入內科，而內科病床佔用率平均為104%，15間公院中有10間醫院「爆滿」，聯合醫院佔用率更高達119%。

昨天全日有5,979人次到急症室求診，較前一日的5,886人次微增93人。 (資料圖片／梁鵬威攝）

昨天全日有5,979人次到急症室求診，較前一日的5,886人次微增93人，經急症室轉入內科病房有1,114人次，亦較前日的1,053人次增加61人次。

整體內科病床佔用率為104%，15間公立醫院中有10間均爆滿，其中聯合醫院佔用率達119%佔據榜首，而伊利沙伯醫院亦達115%排第二，第三為明愛醫院及威爾斯親王醫院，各為109%。

而兒科病床佔用率平均為66%，當中瑪嘉烈醫院以83%「奪冠」，其次是仁濟醫院的79%，第三為屯門醫院的76%。

在今日早上10時45分，伊利沙伯醫院急症室需輪候超過6小時，聯合醫院亦需等逾5小時，東區醫院就需超過3小時。

《香港01》App用戶請點擊：查看最新輪候時間