觀龍樓縱火死因研訊　化驗師指疑似先縱火再自殺　獨居死者嫌疑大

西環觀龍樓3年前的縱火案中4人慘死，死因庭今（13日）就4人之死展開第三天研訊。化驗師在獨居的六旬死者家中聞到助燃劑，並指循自殺或者謀殺再自殺的方向調查，其嫌疑最大，可能先在對面縱火殺人再返回家中自殺。

政府化驗師陳凱耀指兩戶人的火警是獨立發生。（林樂兒攝）

火警發生於2016年7月16日凌晨一時許，4名死者均居住在觀龍樓D座13樓，分包括獨居的男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

認為黃家起火源頭在門口

政府化學組化驗師陳凱耀案發後到場，先檢視俯伏在3樓平台的死者黃志強，該平台在其居住單位對出，而黃的腳朝向住宅外牆。黃被燒傷，但身上沒有由利器造成的傷口。化驗師隨後往黃的單位，該鐵閘沒有被撬開的痕跡，木門及傢私被嚴重燒毀。他指，沙發下方有條狀指向門口的痕跡，與燒過易燃物的情況相似，認為該處是起火源頭。

許單位獨立起火

至於許的單位則有助燃劑的氣味，茶几位有打火機，地下散有玻璃碎，起火源頭疑似是木櫃。化驗師認為該單位是獨立的火警，不是由黃氏單位蔓延過去。他又謂，兩戶的火警均不似是由煙頭或電力裝置故障而引起。

助燃劑可能已揮發

黃氏單位兩張床附近的灰燼被驗出高度易燃的有機溶液，該物質常見於天拿水中；許的單位中則有驗出些微火水的灰燼。化驗師在黃家沙發附近撿取一個金屬罐，但未有驗出助燃劑，他補充物質可能早已揮發。驗師續指，循自殺或者謀殺再自殺的方向調查，許偉忠的嫌疑最大，可能在對面縱火殺人再返回家中自殺。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)