循道校監涉性騷擾　學者：局方應完善通報準則　統一學界個案數字

根據《明報》報道，基督教循道衛理聯合教會轄下多間中小學校監盧龍光牧師，早前被投訴涉及性騷擾一間學校的女職員。報道內指校方聲稱「要保護學校和教會」，故不建議女職員報警處理。循道衛理聯合教會於周一（18日）證實曾接獲一宗性騷擾投訴。 香港教育大學任職社會學系講師黎明今日（19日）接受港台節目訪問時稱，校方的處理手法不恰當，建議校方及教會應增設內部通報機制，以防再發生類似事件。她又認為，教育局應改善現時通報準則，以整存學界內的性騷擾個案數字。

盧龍光為現任中大崇基學院神學院客座教授，以及香港基督教協進會總幹事。（炮台山循道衛理中學網頁）

香港教育大學任職社會學系講師黎明今日（18日）於港台節目上稱，校方的處理手法不恰當，「內部處理不等於不報警。」雖然校方並無阻止涉事職員報警，但「女職員始終係員工，」認為學校決定或多或少會影響當事人的做法。

校方其後成立調查小組，並停止盧龍光在教會學校教育部的職位。黎明稱校方應設立常規的政策或機制處理類似事件，而非單單為今次個案成立一次性調查小組。加上因應教會轄下有多間中小學，應統一設立內部通報機制。

香港教育大學社會學系講師黎明稱，不認同教育局現時對性騷擾案件的通報準則。（資料圖片）

現時教育局無規定學校必須就性騷擾個案通報，不過若個案涉及教職員的行為不當或嚴重失德，學校則必須向局方呈報。而早前教育局局長楊潤雄於立法會稱，屬「輕微性質」的校園性騷擾個案會以校內事務處理；如屬「較嚴重個案」，學校則應轉介至平機會、社會福利署或警方跟進。

黎明對其講法表示不認同，「邊一種性騷擾唔涉及行為失當？」、「點樣算係輕微？，每個人都唔一樣。」她認為現時局方的處理手法忽略案件背後的原因，包括滋長行為發生所涉及的文化、環境等。她又認為完善通報機制及準則，有助統一學界發生類似個案的數字。