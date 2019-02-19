再有一批次美國穀類產品含致敏麩質及小麥　食安飭令回收　

食物安全中心早前公布，有兩款美國製造的預先包裝穀類產品，因未有在食物標籤標明含致敏的麩質和小麥成分，而需要下架回收。中心今日（19日）公布，發現再多一個批次產品涉事，換言之，目前有2款、共3批涉事穀類產品已分銷至超級市場、零售點及機構。而有關分銷商亦為進口商，曾進口上述受影響批次產品。中心已指示，分銷或進口商回收。

物安全中心指有兩款穀類產品含小麥、麩質等致敏物，但未有標籤。（資料圖片）

產品詳情如下：

（一）產品名稱： Choco Chimps

品牌：Nature's Path EnviroKidz

產地：美國

分銷／進口商：Rainbow Asset Ltd

淨重：每盒10安士（284克）

此日期前最佳：2019年月8月27日

（二）產品名稱： Gorilla Munch

品牌：Nature's Path EnviroKidz

產地：美國

分銷／進口商：Rainbow Asset Ltd

淨重：每盒10安士（284克）

此日期前最佳：2019年8月24日（新增批次）及9月21日

中心發言人指，日前公布兩批預先包裝穀類產品可能含有可引致過敏的麩質和小麥成份，但未有在食物標籤上標明而需要回收。

中心跟進調查時，發現涉事分銷商亦為進口商，曾進口上述受影響批次產品，並已全部分銷至不同商戶，包括超級市場、零售點及機構。中心已指示分銷或進口商回收上述產品。

市民欲查詢有關產品的回收事宜，可於辦公時間致電分銷／進口商熱線2898 3252或電郵至 enquiry@rainbowhk.com.hk。