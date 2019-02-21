調查指6成港人患抑鬱不會尋求協助　乏上流機會港青增抑鬱風險

抑鬱症是典型都市病，不少港人飽受困擾，一項調查訪問近2000名成年市民，有6.7%出現抑鬱症徴狀，擦過去同類調查新高，當中以青年人屬高危一族，年紀愈輕，患抑鬱傾向愈高。調查另顯示，逾60%受訪者表示，面對抑鬱情緒時，不會尋求專業協助；另外，整體受訪者當中有近14%表示曾有自殺念頭。 有份統籌調查分析的學者指，近年本港缺乏社會上流機會，港青無力感增加，有可能影響精神情緒；機構則呼籲，受情緒困擾人士宜及早尋求協助，身邊人亦可伸出援手。

香港心理衛生會去年底聯同城大專業進修學院進行全港抑鬱指數調查，成功訪問1795名年逾18歲市民，發現當中有6.7%或患有抑鬱症。（陳淑霞攝）

香港心理衛生會去年底聯同城大專業進修學院進行全港抑鬱指數調查，成功訪問1,795名年逾18歲市民，55至64歲組群最多，佔21%。

研究採用抑鬱量度工具作分析，總分以27分為滿，倘得分獲15分或以上，則屬較大或嚴重抑鬱者，調查顯示，有6.7%受訪者或患有抑鬱症，較三年前相同調查，高出1.2個百分點，亦較過去三屆為高。

18至24歲青年人抑鬱症傾向較高

若按年齡劃分，當中又以18至24歲青年人，其患抑鬱症傾向平均值較高，隨著年歲增長，抑鬱程度則愈低。另外，整體受訪者之中，有13.9%人表示曾有自殺念頭，當中以長者佔多。調查亦反映，經常做帶氧運動人士，抑鬱程度較低。

調查結果另顯示，面對抑鬱情緒時，逾60%受訪者不會尋求專業協助；表示無從入手的受訪者亦接近一半。

年輕人患抑鬱症或與社會文化有關



城市大學專業進修學院講師孫玉傑則指，年輕人患抑鬱症風險較大，可能與近年社會文化有關，他認為年輕人發展機遇受大環境影響，社會缺乏上流發展機會，「依家呢個世代，年輕人唔食唔着都買唔到樓」，但同時港青亦受傳統觀念制肘：「依家搵到錢、有層樓先叫叻，但搵唔到錢，係咪唔叻先？」，他認為，有關數據亦值得本港社會深思。

建議由小學開始教授精神健康

香港心理衛生會助理總幹事（服務及教育）程志剛認為，本港抑鬱情況不斷上升，令人憂慮，期望港府可制定長遠的精神健康政策，從教育方面著手預防，建議由小學開始，教授學童認識及關注精神健康。他又期望，港府勿頭痛醫頭、腳痛醫腳，宜設常設資源推廣。

他又指，大眾對精神健康及社區資源認知不足，呼籲市民如發現自己或身邊人有情緒困擾，宜及早求醫。