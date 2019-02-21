「潤志」流沙鹹蛋醬金黃葡萄球菌超標14倍　食安飭令回收禁售

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）公布，接獲澳門食品安全中心通知，指一批從香港進口的「潤志」瓶裝鹹蛋醬被驗出含過量致病菌金黃葡萄球菌，亦比本地標準超出14倍。中心指，涉事批次產品曾在本港出售並已售罄，已飭令「潤志」進行回收，同時呼籲市民應停止食用該批次產品。

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）公布，接獲澳門食品安全中心通知，指一批從香港進口的「潤志」瓶裝鹹蛋醬被驗出含過量致病菌金黃葡萄球菌，亦比本地標準超出14倍。（資料圖片）

產品資料如下：

產品名稱：流沙鹹蛋醬

品牌：潤志

來源地：中國

經銷商：香港潤志實業發展公司

淨重：每瓶180克

此日期前最佳：2019年10月25日

涉事批次本港售罄

中心發言人表示，接獲澳門食品安全中心通報，指從上述由香港進口的鹹蛋醬抽取樣本作檢測，結果顯示食物樣本每克含15萬個金黃葡萄球菌，超出澳門標準。

而根據本港《食品微生物含量指引》，如即食食品樣本每克含有超過1萬個金黃葡萄球菌及其他凝固酶陽性葡萄球菌，情況亦屬不滿意。中心隨即聯絡涉事本港經銷商跟進。根據該公司提供的資料，涉事批次產品曾在本港出售，並已售罄。

有關經銷商已按中心指令進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2650 3802，查詢上述產品的回收事宜。中心正追查有關產品的分銷情況，並繼續調查。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。

中心指，金黃葡萄球菌可產生引致食物中毒的腸毒素，常見的症狀包括噁心、嘔吐及腹痛，常伴有腹瀉。中心呼籲市民如購入涉事批次產品應停止食用，業界如持有關產品，亦應立即停止使用或出售。