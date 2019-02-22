MUJI日本礦泉水溴酸含量超標　可致動物患癌　無印良品下架　

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）公布，無印良品MUJI從日本進口的一批瓶裝礦泉水及有氣天然水，所含溴酸（Hydrobromic acid）超標，已將有關產品停售及下架，並展開回收。中心正跟進事件。 中心指，有證據顯示溴酸鹽可能令動物患癌，但仍未有足夠資料確認它會令人類患癌。但人若大量攝入溴酸鹽，可致噁心、嘔吐和腹痛，嚴重者可能影響腎臟和神經系統。

無印良品MUJI宣布回收一批瓶裝日本礦泉水及有氣天然水。（台灣無印良品網頁圖片）

產品詳情如下：



（一）產品名稱：礦泉水

品牌：無印良品

來源地：日本

包裝：每瓶330毫升

有效食用期：2020年2月7日或以前的批次



（二）產品名稱：礦泉水

品牌：無印良品

來源地：日本

包裝：每瓶500毫升

有效食用期：2020年1月25日或以前的批次



（三）產品名稱：有氣天然水

品牌：無印良品

來源地：日本

包裝：每瓶430毫升

有效食用期：2019年7月26日或以前的批次

中心發言人指，接獲「無印良品（香港）有限公司」通知，指部分礦泉水被驗出溴酸含量超出每公升百萬分之零點零一，故為審慎起見，已主動將上述產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2694 9309，查詢上述產品的回收事宜。

人類過量攝入可致嘔吐和腹痛

發言人續指，溴酸鹽是溴酸在水中的狀態。根據世界衛生組織的《飲用水水質準則》為溴酸鹽所訂的標準值為每公升含百萬分之零點零一。食水中的溴酸鹽主要是當水進行臭氧化過程而產生，若大量攝入溴酸鹽可能會出現腸道症狀，包括噁心、嘔吐和腹痛，嚴重者可能影響腎臟和神經系統。中心指，雖然有證據顯示溴酸鹽可能令動物患癌，但仍未有足夠資料確認它會令人類患癌。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和公眾健康。

MUJI礦泉水為來自日本北阿爾卑斯山的天然雪水，500毫升裝每瓶賣8元。（香港無印良品網頁圖片）

水源為日本北阿爾卑斯山雪水

香港無印良品已刪除網頁相關資料，但仍可找到部分簡介，如列明水源為富山縣黑部市收集的天然礦泉水，可「解渴舒喉」，500毫升每瓶售8元。

台灣無印良品的介紹更寫明礦泉水「汲取日本北阿爾卑斯山雪水等製成的純淨天然水，口感溫潤順口」，而礦泉氣泡水（有氣天然水）的簡介大致相同，「將日本富山縣黑部地區，汲取的純淨天然礦泉水，注入碳酸氣體，口感清爽順口」，不經加熱。